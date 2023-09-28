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把握新路線通車前 高捷、輕軌檢視站名 6站規畫更名

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄報導
高雄輕軌年底前新增7站後路網成圓，市府組跨局處更名委員會，預估6個站可能更名。記者卜敏正／攝影
高雄輕軌年底前新增7站後路網成圓，市府組跨局處更名委員會，預估6個站可能更名。記者卜敏正／攝影

高雄輕軌預估年底前新增7站、路網成圓，新路線通車、路網更新資訊前，高雄市府組成跨局處更名委員會，針對高捷與輕軌站名全面檢視，預估有6個站可能更名，例如紅線「南岡山站」可能更名「岡山高醫站」，但網友有不同意見，認為改成「羊肉城站」更貼切且促進觀光。

高雄輕軌年底前新增「新上國小站」、「灣仔內站」、「鼎山街站」、「高雄高工站」、「樹德家商站」與「聖功醫院站」7新站，在地居民對站名有不同看法，認為原規畫「灣仔內站」在民族與大順路口，應命名「民族大順站」，另「鼎山街站」位灣仔內才應叫「灣仔內站」。

此外，已經通車的高捷紅線、橘線也各有2站，市府也有意更名，橘線「西子灣站」有意更名「哈瑪星站」，「市議會站」有意更名「前金站」；紅線「楠梓加工區站」有意更名「楠梓科技產業園區」站，原「南岡山站」有意更名「岡山高醫站」。

高市府有意更站名引發討論，網友戲稱，南岡山站改名「羊肉城站」更貼切也促進觀光；西子灣改哈瑪星合理多了，因出站還要走半個多小時才到西子灣；另也有建議高捷紅線的「生態園區」應更名，因附近沒有生態園區。

高捷表示，市府組成跨局處更名委員會，趁年底輕軌路網成圓前，全面檢視高捷與輕軌站名，高捷將配合辦理。

高雄輕軌 高捷 岡山

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