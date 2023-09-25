1357億元建國7 高雄將增新高速公路於2030年通車

造價1357.9億元的國道7號中央已核定與建，未來高雄市區東側將新增1條南北向高速公路，提供高雄港洲際貨櫃中心聯外道路，讓自小客車能與大貨車分流，降低行車風險；路線由小港南星路一路往北至國10仁武，預定2026年動工，2030年完工。

交通部今在高雄舉辦國道7號新建工程計畫廉政平台啟動儀式，交通部政次陳彥伯表示，期許國道7號工程未來不管是在工程發包與用地取得，都能做到防弊與化解不當外力干預；高工局長趙興華指，國道7號將於下月起展開說明會，希望順利取得約2700名地主同意。

根據規畫，國道7號將沿著高雄東側山麓經林園、小港、大寮、鳳山、鳥松、仁武等六個行政區，未來將透過高屏2快可以轉銜至國1，預計通車後可減少國1市區壅塞路段約24%交通量，減少國10目前壅塞路段（仁武-鼎金系統）約29%交通量，至於台88線目前最瓶頸之路段（五甲-鳳山）也會減少約30%交通量。