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1357億元建國7 高雄將增新高速公路於2030年通車

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
交通部今在高雄舉辦國道7號新建工程計畫廉政平台啟動儀式，現場來了上百人。記者吳慧芬／攝影
交通部今在高雄舉辦國道7號新建工程計畫廉政平台啟動儀式，現場來了上百人。記者吳慧芬／攝影

造價1357.9億元的國道7號中央已核定與建，未來高雄市區東側將新增1條南北向高速公路，提供高雄港洲際貨櫃中心聯外道路，讓自小客車能與大貨車分流，降低行車風險；路線由小港南星路一路往北至國10仁武，預定2026年動工，2030年完工。

交通部今在高雄舉辦國道7號新建工程計畫廉政平台啟動儀式，交通部政次陳彥伯表示，期許國道7號工程未來不管是在工程發包與用地取得，都能做到防弊與化解不當外力干預；高工局長趙興華指，國道7號將於下月起展開說明會，希望順利取得約2700名地主同意。

根據規畫，國道7號將沿著高雄東側山麓經林園、小港、大寮、鳳山、鳥松、仁武等六個行政區，未來將透過高屏2快可以轉銜至國1，預計通車後可減少國1市區壅塞路段約24%交通量，減少國10目前壅塞路段（仁武-鼎金系統）約29%交通量，至於台88線目前最瓶頸之路段（五甲-鳳山）也會減少約30%交通量。

高市交通局表示，國7是高雄市長陳其邁就任以來，最重要交通建設之一，除可紓解國道1號、國道10號仁武段以及88鳳山等路段車流，更重要的就是能夠把貨櫃車與一般客車，從洲際貨櫃中心到國道能有效分流，未來交通局會擔任好中央和地方的溝通協調角色，如期如實進行工程。

高工局長趙興華指，國道7號將於下月起展開說明會，希望能順利取得約2700位地主同意。記者吳慧芬／攝影
高工局長趙興華指，國道7號將於下月起展開說明會，希望能順利取得約2700位地主同意。記者吳慧芬／攝影
中央核定1357億建興建國道7號，此全新高速公路將可分流貨櫃車與小客車，預計7年後完工。記者吳慧芬／翻攝
中央核定1357億建興建國道7號，此全新高速公路將可分流貨櫃車與小客車，預計7年後完工。記者吳慧芬／翻攝

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