高市5區544公頃平坦地劃出山坡地 加速地方發展

高市早期山坡地劃設，參雜較多平坦土地，後因測量設備與圖資等日益精進，縣市合併後逐年檢討劃出；日前市府公告杉林、旗山等5區共約544公頃土地劃出山坡地，以促進土地合理利用、加速地方發展。

高雄市山坡地面積居直轄市六都之冠，不過早期中央公告劃定山坡地範圍時，多以行政區界、水路、道路等天然地界劃設，因此參雜較多平坦地形的土地，此類平坦地形因劃入山坡地而受到管制。

高雄市政府水利局今天發布新聞稿表示，因測量設備與圖資等日益精進，縣市合併後逐年分批檢討轄內平坦土地，報行政院同意予以劃出，以促進土地合理利用。

水利局指出，市府9月20日起公告劃出杉林區、旗山區、內門區、美濃區及六龜區5區部分山坡地範圍，共劃出4651筆土地，總面積約544公頃。

水利局表示，經劃出山坡地範圍的土地，劃出範圍自公告日起免除山坡地範圍管制，未來開發利用可縮短申請行政程序，更有效發揮土地使用價值，加速地方發展，相關圖說也自公告日起於當地區公所提供民眾公開閱覽。