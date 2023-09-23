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高市經發局攜企業助弱勢汰換家電 打造綠能永續環璄

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
高雄市經發局「點亮一盞燈 高雄能源弱勢關懷活動」正式啟動。圖／高市經發局提供
高雄市經發局「點亮一盞燈 高雄能源弱勢關懷活動」正式啟動。圖／高市經發局提供

高雄市經發局在社會局協助下，與在地社福團體合作，號召企業及民間單位，以一級能效或是節能的電器，來改善弱勢家庭用電效率。昨日特別舉辦「點亮一盞燈 高雄能源弱勢關懷」啟動記者會，希望透過資源的挹注、汰換節能家電的協助，一起為高雄節能減碳，共同打造綠能永續環璄。

而這項計畫結合了家扶基金會、企業與民間的力量，投入資源關懷能源弱勢，以一級能效或節能的電器改善民眾用電效率。今年以冰箱、DC電扇與LED燈為主，透過社福團體將節能家電發送給有需要協助的民眾，將家中的老舊家電汰舊，以達到節電的效果，協助家戶改善整體用電效率，提升生活品質。

家扶基金會郭主任淑美表示，無論是經發局或是家扶基金會，針對能源弱勢關懷的議題都是長期關注且持續投入資源協助，這麼多的企業可以一起投入共襄盛舉，對改善能源弱勢族群的生活與用電狀況一定可以有很大的幫助。

經發局表示希望透過這項活動，能達到拋磚引玉的效果，讓更多的企業民間單位投入能源弱勢關懷的行列，透過汰換節能家電的過程，一起為高雄節能減碳，共同打造綠能永續環璄。

家扶中心、高雄市電器公會、燦坤3C與培芝家電等單位出席見證啟動儀式，拋磚引玉。圖／高市經發局提供
家扶中心、高雄市電器公會、燦坤3C與培芝家電等單位出席見證啟動儀式，拋磚引玉。圖／高市經發局提供
經發局王宏榮副局長感謝社福團體與企業，一起為高雄節能減碳。圖／高市經發局提供
經發局王宏榮副局長感謝社福團體與企業，一起為高雄節能減碳。圖／高市經發局提供

能源弱勢 家扶基金會 高雄市

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