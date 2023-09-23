高市經發局攜企業助弱勢汰換家電 打造綠能永續環璄

高雄市經發局在社會局協助下，與在地社福團體合作，號召企業及民間單位，以一級能效或是節能的電器，來改善弱勢家庭用電效率。昨日特別舉辦「點亮一盞燈 高雄能源弱勢關懷」啟動記者會，希望透過資源的挹注、汰換節能家電的協助，一起為高雄節能減碳，共同打造綠能永續環璄。

而這項計畫結合了家扶基金會、企業與民間的力量，投入資源關懷能源弱勢，以一級能效或節能的電器改善民眾用電效率。今年以冰箱、DC電扇與LED燈為主，透過社福團體將節能家電發送給有需要協助的民眾，將家中的老舊家電汰舊，以達到節電的效果，協助家戶改善整體用電效率，提升生活品質。

家扶基金會郭主任淑美表示，無論是經發局或是家扶基金會，針對能源弱勢關懷的議題都是長期關注且持續投入資源協助，這麼多的企業可以一起投入共襄盛舉，對改善能源弱勢族群的生活與用電狀況一定可以有很大的幫助。