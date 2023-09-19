防治登革熱 高英工商分配責任區水溝倒粗鹽氯錠

登革熱疫情攀升，高雄市高英工商全校總動員，校長、教職員工與學生一起清掃，並機會教育，了解防治病媒蚊的重點。學校七月起每周六請清消公司為全校噴藥遏止登革熱，每天水溝傾倒粗鹽、漂白水或氯錠，定時掃除積水、丟棄積水容器，連水管的擺放也很注意。

高英工商位於大寮區，附近社區之前有登革熱病例。高英工商每周一、三、五上午加強防治病媒蚊登革熱的清消執行，每周由校長召開全校動員會議，說明最新的防治政策，並檢討需加強的部分。會議一結束就立核執行，展現行政執行力。每個人只要多付出行動力及心意，便能將孑孓滅絕，降低疫情擴散風險。

校方表示，病媒蚊登革熱防治的重點在積水的處理，校園環境易積水處有水溝、水塔下方、屋簷排水溝、頂屢、大門軌道及地勢低窪處等，尤其近期天氣時常下雨，因此防治病媒蚊遏止登革熱的工作，一定要定時清掃、處理，才能有效。各處室主任、組長都有分配責任區，負責督導清潔工作並檢查，一個角落都不漏掉。