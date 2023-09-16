巡迴偏鄉「台版移動城堡」今首度移師台中 小朋友好樂

素有「台版愛心移動城堡」的「何爺爺移動城堡」10年來巡迴南部偏逾500場，今首度移師台中，進駐台中市森林種籽托嬰中心「親子幸福樂園」嘉年華。76歲的何爺爺何茂成說，看到小朋友笑容，他許願「在台中辦找一處可容納30座遊戲城堡，讓更多孩子玩得更開心」。

台中市森林種籽托嬰中心提前歡度中秋節，今舉辦「親子幸福樂園」嘉年華。森林種籽托嬰中心創辦人陳冠伶表示，森林種籽收托0至3歲，很多課程設計都是鼓勵孩子走出教室，自己動手。

陳冠伶指出，以今天舉辦的幸福樂園為例，有親子種樹、玩水晶球，還有邀請何爺爺移動城堡進駐，帶來「時光隧道」，由一節接著一節的水城堡組成，小朋友在城堡中游泳戲水，安全又歡樂。

何茂成在海外經營成衣工廠有成，退休回台後，想到定居美國時，教會舉辦嘉年華會，常擺放各種五彩繽紛的氣墊，孩子們玩得又安全又開心，10年前啟動「何爺爺移動城堡」，成為偏鄉兒童最期待的免費水上遊樂場。

何茂成說，為了看到孩子歡樂笑顏，10年來，他賣掉3棟房子，花費3000多萬元，買了40多座造型不同的城堡，有時光燧道、米奇城堡和火山歷險記等，巡迴台南、高雄、屏東和台東的偏鄉學校，只要造型城堡一擺出來，孩子們就像在沙漠中看到綠洲一般，一玩再玩不願離開。