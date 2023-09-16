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六都電競爭霸賽英雄聯盟總決賽 陳其邁頒獎

中央社／ 高雄16日電

高雄市長陳其邁今天出席2023六都電競爭霸賽－英雄聯盟總決賽頒獎。他歡迎大家感受親歷實境賽事，高市府也會持續大力支持電競比賽，歡迎明年再到高雄舉辦總冠軍賽。

陳其邁致詞表示，高流海音館是一流的演唱會場地，這也是第一次電競比賽移師高雄流行音樂中心，將舞台留給所有的電競選手，誠摯歡迎大家感受親歷實境賽事，高市府也會持續大力支持電競比賽，歡迎明年再到高雄舉辦總冠軍賽。

「六都電競爭霸戰」從6月線上賽事揭幕，經過六都各分區鏖戰產生南、北區冠軍，期間透過Live轉播，讓所有電競玩家和支持者不受空間影響，欣賞精彩賽事。

今天「英雄聯盟」北區冠軍代表－新北市「0死不如不玩」、南區冠軍代表的台中市「肉肉披薩配三國」經過總決賽廝殺，最終由「0死不如不玩」拿下總冠軍，獲得高額獎金新台幣20萬元。

2023「六都電競爭霸戰」總決賽今明兩天開打，民眾免費入場，歡迎眾多玩家零距離享受刺激精彩電子競技，「特戰英豪」、「英雄聯盟」項目首日率先開打，「絕地求生」明天登場。來自3個項目頂尖好手、菁英隊伍將在高流音樂中心，角逐今年的六都電競王者寶座。

「六都電競爭霸戰」從2021年起已連續3年在高雄舉辦實體決賽賽事，從小鯨魚電競館的明星表演賽開始，到去年的高雄展覽館總決賽，今年更來到高雄引以為傲的地標－高雄流行音樂中心海音館舉辦總決賽，規模一年比一年盛大，展現高雄對於電競的大力支持。

陳其邁 英雄聯盟 電競

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