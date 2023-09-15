聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東崁頂生命紀念館啟用 鄉親有優惠

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
崁頂生命紀念館取得使用執照和訂定收費辦法，公所開放參觀。圖／崁頂鄉公所提供
崁頂生命紀念館取得使用執照和訂定收費辦法，公所開放參觀。圖／崁頂鄉公所提供

屏東縣崁頂鄉生命紀念館2018年破土，延至2021年補選後才動工，取得使用執照並訂定收費辦法後，本月18日起受理登記，是全縣骨骸存放設施的最後一塊拼圖。為鼓勵鄉民遷葬進塔，每櫃位優惠5000元並免管理費；鄉長廖國富說，在地先民可享，未來亡者有尊嚴且安心的長眠居所，鄉親也省去外地祭祀的舟車勞頓。

屏東縣33個鄉鎮市，僅崁頂鄉無先人骨灰骸存放設施。30年前地方倡議興建公立納骨塔，因用地問題擱置多年，歷經多任鄉長，終於選定崁頂加油站後方、鄰近後壁厝公墓的預定地建造，至2021年才動工，今年4月取得使用執照。

湯先生母親的塔位安奉在萬丹，每逢節日前往祭拜都大費周章，後來得知崁頂鄉新蓋生命園區，趕緊選位準備遷塔。他說，父親尚未遷墓，盼能安排「夫妻塔位」讓兩老互相陪伴，「能就近照顧，非常開心」。郭先生說，鄉民每個櫃位優惠5千元，最低只要2萬5千元起，館內挑高明亮，沒壓迫感，櫃旁還有佛祖、菩薩神像護庇，停車普度也方便。

鄉長廖國富說，崁頂鄉已全面禁葬，生命紀念館啟用後，將推動鄉親撿骨遷塔，讓先前到外鄉鎮存放或暫置的先人骨骸能落葉歸根，子孫也免去祭祀的舟車勞頓，未來更希望改善環境品質。

屏東縣 鄉長

延伸閱讀

屏東崁頂鄉生命紀念館啟用 補上全縣「最後一塊拼圖」

20年來最盛大！北市動物園今辦慰靈祭 保育員改不了習慣點名已故馬來貘

普度供品退貨惹議 民俗專家：省小錢卻把平安都退光

還有遺留物！太魯閣1至6車廂又搜出1片疑似骨骸、1顆牙齒

相關新聞

岡山大樓外牆磁磚雨傷人 議員開公聽會找解方

老舊大樓常傳出磁磚雨傷人，但外牆整建維修經費高，高雄岡山一棟28年大樓因修繕費逾6千萬，部分住戶不願分攤，導致問題無解，...

增誤餐費，補助委外 高雄推校園導護精進方案

9月為交通安全月，高雄市政府今年推出校園導護精進方案，其中導護志工誤餐費將由原來每天40元提高到60元，另補助導護委外人...

前鎮愛群兒家福利館 托少也托老

高雄市政府將愛群國小育兒資源中心修繕轉型，成立全市首座「兒少家庭福利館」，場館結合幼兒托育、育兒資源與社區照顧關懷點等社...

屏東崁頂生命紀念館啟用 鄉親有優惠

屏東縣崁頂鄉生命紀念館2018年破土，延至2021年補選後才動工，取得使用執照並訂定收費辦法後，本月18日起受理登記，是...

屏東潮州鎮新夜市轉型合法 臨時攤販自治條例今通過

位於屏東縣潮州鎮中洲路的舊夜市，因長期占用道路擺攤，今年暑假期間屢遭民眾檢舉並開罰，攤商大喊吃不消，潮州鎮公所在愛國路封...

再現陸漁船越界！澎湖海巡查扣人船 3000公斤漁獲全數海拋

中國伏漁期結束，澎湖海域再現中國漁船越界，澎湖海巡隊今天在花嶼西南21浬處查扣一艘「粵饒漁23504」漁船，船上3000...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦