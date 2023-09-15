屏東崁頂生命紀念館啟用 鄉親有優惠

屏東縣崁頂鄉生命紀念館2018年破土，延至2021年補選後才動工，取得使用執照並訂定收費辦法後，本月18日起受理登記，是全縣骨骸存放設施的最後一塊拼圖。為鼓勵鄉民遷葬進塔，每櫃位優惠5000元並免管理費；鄉長廖國富說，在地先民可享，未來亡者有尊嚴且安心的長眠居所，鄉親也省去外地祭祀的舟車勞頓。

屏東縣33個鄉鎮市，僅崁頂鄉無先人骨灰骸存放設施。30年前地方倡議興建公立納骨塔，因用地問題擱置多年，歷經多任鄉長，終於選定崁頂加油站後方、鄰近後壁厝公墓的預定地建造，至2021年才動工，今年4月取得使用執照。

湯先生母親的塔位安奉在萬丹，每逢節日前往祭拜都大費周章，後來得知崁頂鄉新蓋生命園區，趕緊選位準備遷塔。他說，父親尚未遷墓，盼能安排「夫妻塔位」讓兩老互相陪伴，「能就近照顧，非常開心」。郭先生說，鄉民每個櫃位優惠5千元，最低只要2萬5千元起，館內挑高明亮，沒壓迫感，櫃旁還有佛祖、菩薩神像護庇，停車普度也方便。

鄉長廖國富說，崁頂鄉已全面禁葬，生命紀念館啟用後，將推動鄉親撿骨遷塔，讓先前到外鄉鎮存放或暫置的先人骨骸能落葉歸根，子孫也免去祭祀的舟車勞頓，未來更希望改善環境品質。