世界客博會參展 展現高雄客家獨有豐富型態

2023世界客家博覽會在桃園舉行，高雄市長陳其邁今天說，高雄展區突顯高雄客家獨有豐富型態，同時推廣高雄農特產，展期至10月15日，歡迎民眾觀展感受高雄客家精彩氛圍。

陳其邁下午在市政會議表示，市府客委會10月至12月規劃多場精采多元活動邀市民共同參與。另外2023世界客家博覽會的高雄展區突顯高雄市客家獨有的豐富型態，同時推廣高雄農特產，歡迎民眾在10月15日前展期前往參觀。

高市客委會今天新聞稿表示，市府致力推廣客語沉浸式教學，3年內學習人數成長69%，更創辦客語沉浸式非營利幼兒園；率六都之先成立客家兒童合唱團，連續2年榮獲全國客語通行語佳等，象徵對多元文化的尊重並強化客家主流化。

市府客委會表示，客家族群的歷史和傳統是台灣文化多元性重要組成部分，隨現代化發展，客家文化面臨一些挑戰，高市府重視客家文化與族群帶來的社會價值，因此推動一系列政策，主要重點包含客語復振、文化復興與環境營造。

市府推動客家語言的保護與教育，提供客家語言課程，鼓勵學校和社區組織經營相關課程與教學；同時也舉辦精彩多元客家文化活動，展示客家藝術、音樂、舞蹈和美食，提供市民多面向的了解和體驗客家文化。

另外，也加強對客家文化遺產保護，包括古老建築、傳統工藝和文物，保留客家文化獨特魅力，並跨局處合作完成各項具有客家意象的相關工程，如輕軌C24客家意象站、美濃國小通學步道和美學地標及美濃運動中心等。

市府客委會表示，客家語言保存及文化傳承的路上，需要學校、社區組織和市民共同參與，共同努力讓高雄成為客家文化輝煌據點，同時為台灣多元文化景觀貢獻更多的色彩和活力。