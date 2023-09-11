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高捷紅線往北延伸新設8座車站 明年年中先通車到這一站
在缺工缺料影響下，高捷黃線與紅線延伸林園統包工程雙雙流標，相對來說，高捷紅線岡山路竹延伸案相對順利，高捷局表示，岡山路竹延伸案總長13.08公里，將新設8座車站，第一階段伸至岡山車站案，明年中旬即可通車，至於2A延伸至南路竹站與2B延伸至大湖站，預估分別可在116年、118年通車。
高捷黃線與紅線延伸林園統包工程日前流標，其中黃建土標工程流標3次，外界質疑119年通車期程將跳票，高捷局則回應會再重新招標，並指北高雄人期待的紅線岡山路竹延伸案，行政院早在4月核定2B階段綜合規劃報告，計畫總經費逾146億元。
高捷局指，捷運岡山路竹延伸線總長13.08公里，共設置8座車站，工程分為三階段，分為，第一階段、2A階段與2B階段，第一階段是從南岡山站往北延伸至岡山車站站，新增一站岡山車站站，該路段全長1.46公里，所有土包工程都發包完成且在施工中，明年年中可先通車。
岡山路竹延伸線2A階段工程，則新增岡山工農站、本洲產業園區站、高雄科學園區站、高苑科技大學站與南路竹站共5個站，該路段全長7.75公里，相關土建機電工程已發包且施工中，預計116年通車。
至於岡山路竹延伸線2B階段工程，則是從南路竹站再往北延伸3.87公里，新設路竹站與大湖站，採高架車站，路線止於湖內區中山路與環球路口，這部分合規劃已經行政院核定，接下來會將基本設計送工程會，與進行後續合約議約，預計118年通車。
高捷局指，岡山路竹延伸可服務岡山、路竹、湖內等大岡山地區約35.4萬民眾，且直接在路竹的高雄科學園區設站，可帶動北高雄整體區域發展。
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