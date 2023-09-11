衛武營、證交所 簽署綠色永續合作備忘錄

衛武營國家藝術文化中心昨慶祝成立5周年，成為連結國際和台灣的重要藝術力量，強調續朝打造世界級影響力劇院為目標，並朝綠色永續方向發展。衛武營藝術總監簡文彬與台灣證券交易所總經理簡立忠，簽署「綠色永續文化夥伴」合作備忘錄，以劇場角色為環境永續貢獻力量。

文化部長史哲、高雄市長陳其邁等人，昨共同出席見證衛武營5周年活動。陳其邁以醫師曾貴海詩作「明日新城」作開場白，指當年推動者用汗水和淚水寫下城市篇章。

史哲表示，30年前在衛武營的南方綠色革命，是高雄轉型史美好記憶，過去常被問，高雄巨蛋、文化中心、衛武營等加起來好幾萬的演出席次，高雄養得起？如今已不再是問題，「文化沙漠」一詞已與高雄絕緣。

簡文彬說，衛武營營運5年期間，面對疫情閉館73天，但在各界努力下舉辦2022年台灣燈會等活動，5年入館人次已逾1千萬人次、演出逾1800場，不僅打破外界「蚊子館」疑慮，也成為國際級團隊亞洲巡演必訪之地，為永續發展，淨零碳排是重要目標。

簡立忠說，證交所與衛武營簽署「綠色永續文化夥伴」合作備忘錄，期許透過跨領域、跨產業推動，促進低碳科技運用於表演藝術產業，合力打造減碳生態系，共同實現台灣2050年淨零碳排願景。