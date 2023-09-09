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屏南3村里長賄選遭判當選無效 今補選結果皆由妻子當選

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣枋山鄉善餘村、車城鄉埔墘村、恆春鎮水泉里等3村里長因去年選舉涉嫌賄選，遭判當選無效，今進行補選，結果皆由3名賄選的前村里長妻子當選。圖／屏東縣選委會提供
屏東縣枋山鄉善餘村、車城鄉埔墘村、恆春鎮水泉里等3村里長因去年選舉涉嫌賄選，遭判當選無效，今進行補選，結果皆由3名賄選的前村里長妻子當選。圖／屏東縣選委會提供

屏東縣枋山鄉善餘村長林忠賢、車城鄉埔墘村長陳清木、恆春鎮水泉里長陳桂賓等3人，於2022年地方公職人員選舉期間，涉賄選遭屏東地院民事庭判當選無效，屏東縣選委會於今舉辦3村里長補選，3人妻子皆代夫出戰登記參選，今下午補選結果皆由3人妻子當選。

52歲林忠賢去年以429票當選屏東縣枋山鄉善餘村長，選後涉嫌賄選遭檢方起訴，他以每票3000元為代價遭法院判當選無效，此次補選由妻子沈孟珍對上去年對手温永權，今選舉人數817人，投票數324人，投票率為39.66％，結果由妻子沈孟珍以267票當選，擊敗對手温永權55票。

屏東縣車城鄉埔墘村長去年選舉由61歲陳清木拿下270票當選，事後被地院查出他將9人以遷徙虛偽戶籍方式，取得投票權進行投票，判他當選無效，而今補選有候選人林明坤以及陳清木的妻子侯翊潔角逐，今選舉人數451人，投票數318人，投票率70.51%，侯翊潔213票最高票當選，對手林明坤以104票落敗。

63歲陳桂賓去年以贈送洋酒、現金等方式賄選，以481票當選屏東縣恆春鎮水泉里長，被法院判當選無效，這次補選由妻子林桂蘭對決去年落敗的前里長詹榮旗，今選舉人數1334人，投票數656人，投票率為49.18％，補選結果由妻子林桂蘭以413票當選，擊敗對手詹榮旗238票。

屏東縣 投票率 當選無效

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