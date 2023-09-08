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因颱風延期的屏東涼夏祭 縣民公園9日登場為期兩天
抓住夏天尾聲，屏東縣府舉辦2023屏東涼夏祭典，原訂9月2、3日舉辦，但因蘇拉颱風來襲，延期至本周末。9、10日下午3點到晚間9點，打造最COOL冰品市集，邀請在地冰品店家參與，9日晚間還有限定夏祭煙火秀，民眾一起來度過夏末時光。
屏東縣府交旅處表示，2023屏東涼夏祭邀請屏東具特色又好吃冰店齊聚，有傳統剉冰、綿密雪花冰、可口冰淇淋等琳瑯滿目特色冰品市集，現場還有適合樂齡親子系列活動，包括涼夏小遊戲、奇幻魔術秀等，大人還能前往「冰紛好時光」，進入時光隧道，探索「故事冰菓室」的文化故事，喜愛吃冰的朋友更不能錯過「呷冰大賽」，最短時間內吃完將有機會獲得5000元的獎金。
交旅處表示，現場設置一座「巨型剉冰機」，將古早味放大再放大，高達七米的剉冰機，透過特效機具不定時噴出水霧，營造製作冰品時的真實感，活動期間現場還有「集冰卡」活動，集滿三間不同攤商，即可獲得紀念品一份，每日限量500份，換完為止，快帶著全家作伙來吃冰消暑。
活動資訊可至屏東旅遊網查詢（https://www.i-pingtung.com/2023pingtungicecreamfestival），並歡迎下載「屏東go好玩」及「屏東公車」等APP掌握第一手活動訊息。
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