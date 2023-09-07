接連遇2颱風…屏東香蕉損失破億 農業處：產地價漲幅約一成

7月底的杜蘇芮颱風、加上9月初海葵颱風，接連重創屏東縣香蕉，縣府農業處初步統計，兩颱風加起來香蕉總損失金額破億元。農業處觀察，海葵颱風前，香蕉產地價格每公斤31元，今天香蕉產地價格每公斤34元，漲幅約一成。

農業處表示，7月底杜蘇芮颱風，香蕉損害面積949公頃，損失金額超過6200萬元。9月初海葵颱風，統計至今天，香蕉損害面積459公頃，損失金額4340萬元，兩次颱風農損都是香蕉最嚴重。

台灣香蕉研究所觀察，農曆7月目前不是香蕉需求的旺季，加上其他縣市產區受颱風影響不大，現階段香蕉價格還算平穩，初估未來2到3周，A蕉零售價落在每台斤40到50元，B蕉約每台斤30元，後續仍要觀察是否有颱風、下雨影響。

農業處表示，香蕉產地價格在海葵颱風前每公斤31元，今天每公斤34元，漲幅約一成。