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海葵颱風暴雨炸金門 陳福海視察淹水災情

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
海葵颱風暴雨狂炸金門，金門縣長陳福海今天到金寧地區視察易淹水災區。圖/讀者提供
海葵颱風暴雨狂炸金門，金門縣長陳福海今天到金寧地區視察易淹水災區。圖/讀者提供

海葵颱風暴雨狂炸金門，造成金門多處傳出淹水災情，金門縣長陳福海今天一早巡視各易淹水路段，要求各局處就個案狀況進行研議及改善，以防下次強降雨再次造成鄉親的不便。

陳福海今天一早就外出巡視各易淹水區，以及鄉親反映到縣府、村里長辦公室的淹水區域，同時也感謝第一線工作同仁的辛勞，在各部門的通力合作下，積水得以快速消散，後續將責成工務處、建設處就個案狀況進行研議及改善，以防下次強降雨再次造成鄉親的不便。

陳福海也感謝台灣電力公司這次提前抵達金門，曾停電戶數總計1032戶，均在第一時間完成搶修復電。

此外，在金防部、各鄉鎮公所、中華電信、縣府災後復原團隊等各單位都已逐步投入災後復原工作中，感謝各單位的配合，讓家園得以在最短時間內復原環境。

根據金門縣災害應變中心截至9月5日12時的統計，此次颱風計受理災情82件，含路樹災情17件、道路災情1件、積淹水48件、土石災情1件、建物毀損3件(鐵皮鬆動、圍牆倒塌、建物輕微毀損)、民生設施災情12件，已處理完成災情73件，處理中災情9件。

海葵颱風暴雨狂炸金門，瓊林里昨天出現淹水災情。圖/讀者提供
海葵颱風暴雨狂炸金門，瓊林里昨天出現淹水災情。圖/讀者提供
海葵颱風暴雨狂炸金門，瓊林里昨天出現淹水災情，金門縣長陳福海（右）關心災情，也慰勉里長蔡懷芝的辛勞。圖/讀者提供
海葵颱風暴雨狂炸金門，瓊林里昨天出現淹水災情，金門縣長陳福海（右）關心災情，也慰勉里長蔡懷芝的辛勞。圖/讀者提供
海葵颱風暴雨狂炸金門，金門縣長陳福海（左三）也率員四處勘查災情。圖/讀者提供
海葵颱風暴雨狂炸金門，金門縣長陳福海（左三）也率員四處勘查災情。圖/讀者提供

金門 淹水 海葵颱風

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