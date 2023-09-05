音樂家夢寐以求波吉名琴 小提琴界的逸品將再現奇美音樂節

義大利17、18世紀的傳奇製琴工匠安東尼奧．史特拉底瓦里，所製作的小提琴因音質明亮，是許多知名音樂家的夢幻逸品。想要一睹傳奇工匠的大作，更是難能可貴。台南奇美博物館舉行2023奇美音樂節，壓軸售票音樂會11月4日將在高雄衛武營音樂廳上演。館方更是祭出史特拉底瓦里黃金時期的名作「維爾特」，搭配8把波吉名琴一同登場，引人注目。

負責選琴的資深提琴顧問鍾岱廷表示，維爾特是史特拉底瓦里黃金時期的大作。它的琴音張力十足，不但可以恢弘雄偉、也能細膩優美。為詮釋音樂會上，柴可夫斯基磅礡壯闊的小提琴協奏曲才特別祭出。即將演奏的小提琴家魏靖儀說，「一拉就有融化的感覺！」她認為「維爾特」的高音有明亮纖細的特色，而低音更厚實沉穩。

除了傳奇工匠的名作之外，音樂會上更有八把波吉名琴助陣，是義大利頂尖製琴家安薩爾多．波吉所製，是許多音樂家非常喜愛的比賽用琴。鍾岱廷指出，波吉名琴的聲音爆發力強、宏亮厚實，音樂會上與「維爾特」一起演奏，所帶來的驚人渲染力可說是無可比擬。