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美濃最長漂漂河馬拉松遭颱風攪局 延至中秋連假舉行

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
美濃最長漂漂河活動受颱風影響，將延至中秋連假舉行。圖／主辦單位提供
美濃最長漂漂河活動受颱風影響，將延至中秋連假舉行。圖／主辦單位提供

美濃區瀰濃社區發展協會原訂在本周末一連2天，舉辦長達8公里的「漂漂河馬拉松」，卻受到蘇拉颱風可能帶來雨勢影響，考量遊客安全主辦單位決定延期，將延至中秋連假9月29日、30日舉行。

「漂漂河馬拉松」根據主辦單位規畫，將在美濃獅仔頭圳瀰濃段進行全長達8公里的漂漂河，全程途經十穴、石橋等知名景點需時2小時，漂流過程除有專業人員導覽美濃風光以及注意安全外，活動周邊還串聯特色市集、粄條街店家，深度體驗美濃在地文化。

主辦單位劉紹傑無奈表示，活動就在周末已準備就緒卻碰上颱風攪局，雖然目前看來颱風沒有直接襲台，但近日仍高機率下起雨勢，可能伴隨打雷、閃電造成活動危險，不得以延期舉辦，預計在中秋連假9月29日、30日再與大家碰面。

劉紹傑說，漂漂河活動已有300多位報名，因活動延期將一一通知已報名民眾改期資訊，若無法參加會取消訂票並退款。

消息一出讓報名民眾大嘆可惜，有大學生說想趕在開學前趕緊參加活動，延期後時間上可能就不方便，也有人分享，這個暑假「感覺有一半都在下雨，錯過很多玩水的機會」，不過也有家長說，辦在中秋連假因為有3天，參加活動反而時間上比較彈性。

美濃 馬拉松 蘇拉颱風 中秋 連假 大學生 玩水

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