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放棄6萬月薪主管職 前速食店經理改開計程車：年薪沒低於百萬過

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高雄美食嘉年華最後一檔 奶茶節登場大勇路交管

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
高雄奶茶節周末在鹽埕區奶茶一條街旁登場，匯集超過70攤特色店家一同參與。圖／觀光局提供
高雄奶茶節周末在鹽埕區奶茶一條街旁登場，匯集超過70攤特色店家一同參與。圖／觀光局提供

繼大港閱冰、鹹酥雞炸物嘉年華後，高雄一連3周的美食月本將迎來最後一波的高雄奶茶節，在捷運鹽埕埔站出口旁大勇路登場，將匯集超過70攤特色店家一同參與，邀奶茶控前往享用，也提醒會場周邊交通管制，呼籲要搭乘大眾運輸前往。

觀光局長高閔琳介紹，高雄鹽埕有享譽全台的奶茶一條街「新樂街」，短短550公尺即有超過10家奶茶店，因此本次活動擇於鄰近奶茶街的大勇路作為活動場域，邀請鹽埕在地的經點奶茶老店，以及高雄各區特色奶茶店家及美食餐車到場助陣，共計超過70個店家共襄盛舉。

今年「高雄奶茶節」已有多間高雄超人氣店家率先響應，如「鮮茶道」、「樺達奶茶」、「抒嗜人文茶飲」等名店；而網路神店「神農本舖-經典老店」店內多達700種飲料，是許多民眾在火車站前補習的回憶；而「鹽埕小熊」，將店內打造為超美網美牆，成為IG熱門打卡景點。

觀光局提醒，大勇路五福四路至大仁路間實施交通管制，千萬不要開車或騎車到會場，建議搭乘捷運前往，至橘線鹽埕埔站2、3號出口即達現場，或搭乘輕軌至C13駁二蓬萊站、C12駁二大義站，步行約10分鐘即可抵達。

活動會場周邊大勇路五福四路至大仁路間實施交通管制，觀光局提醒千萬不要開車或騎車到會場。圖／觀光局提供
活動會場周邊大勇路五福四路至大仁路間實施交通管制，觀光局提醒千萬不要開車或騎車到會場。圖／觀光局提供

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