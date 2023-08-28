想漲粉這張證照超加分 高雄市府認證「新媒體行銷管理師」

新媒體產業蓬勃，高雄市青年局110年推出全台第一張政府發行的「新媒體行銷管理師」證照，目前已有近千名青年學子取得，成為履歷加分項目，今年認證考試將證書全面改版，依專業程度分為「合格」與「菁英」級別，更具鑑別度。即日起開放報名，9月1日前完成繳費，享報名費早鳥優惠，北中南區都設考場。

高雄市青年局長張以理表示，今年為使證照更具鑑別度，將依據考試成績分為「合格」與「菁英」兩個級別。「合格證書」代表具備基礎新媒體行銷知識和能力，可快速上手行銷企畫、社群小編、數位行銷等工作；「菁英證書」則代表在新媒體行銷領域具有高度專業水平，能獨立擔任相關工作並提出分析與見解，讓企業能更有效掌握人才能力。

青年局表示，新媒體行銷管理師認證考試範圍，包含新媒體平台經營、行銷策略、影音企畫、數據分析、法律規範五大考科，以及行銷人員必備文案能力的文案改寫題，適合行銷及媒體廣告從業人員、自媒體創作者、想轉職從事行銷領域工作者、為自己履歷加分者。考試內容符合市場實務需求與時俱進，今年考試因應Google Analytics 4（GA4）改版，「數據分析」考科教材與考題全面更新。智財權與商標合法使用更是新媒體產業常遇到的法律問題，「法律規範」考科將新增更多實務考題，讓考生在未來規畫行銷活動時，有正確的法律知識，避免踩雷。

VR遊戲公司技術副總游東祥表示，新媒體行銷管理師證照的學習範疇相當寬廣，對大多數人來說有不少實用知識與技巧；而從企業主管角度出發，證照在成本控制、廣告策畫及行銷策略等方面，都能對應企業經營與決策，非常推薦給有志從事行銷企畫的青年報考。

青年局表示，K-TV高雄新媒體人才培育中心配合認證考試，也於8至11月開辦系列「認證考試主題講座」，除幫助考生備考，也為行銷企畫相關從業人員提供學習資源。課程包括8月30日由英國雪菲爾大學法學博士許舜喨主講「新媒體工作者必備的法律常識」，9月5日由教授鄭江宇講授「GA4新手攻略，新媒體必修行銷學分」等。