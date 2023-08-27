高雄又一家「時代的眼淚」店關門 內行人揭2樓有猛的
繼經營40年百岳登山體育用品公司熄燈後，高雄又有一家堪稱「時代的眼淚」的商店關門，位於三多三路上的「凡啊特影音」門市日前在臉書社團發文，指門市將營業至8月底，清倉價一片10元，買10送5，熄燈消息一出，引發網友驚嘆，有網友說「小時候和爸爸租錄影帶的回憶沒了」，還有內行網友指「2樓有猛的」。
位於高雄市苓雅區三多三路上的「凡啊特影音」門市在臉書高雄各社團張貼公告，指門市將於8月31日熄燈，清倉價DVD一片10元，買10送5，全店影片一片不留，買越多送越多，並感謝客戶長久以來的支持。
有網友貼出搶購DVD的照片指，「已去採購一波，片源蠻齊全的」；還有網友提問「有肉片嗎」，有網友則透露「2樓有猛的」。
有網友看到熄燈貼文哀號「小時候和爸爸租錄影帶的回憶」、「時代的眼淚」、「又一間DVD沒了」、「一個被時代淘汰的產物，真可惜」。
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