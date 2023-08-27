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旗津海水浴場出現不明油汙 戲水遊客黏黑沙罵：高雄很爛

聯合報／ 記者徐如宜卜敏正／高雄即時報導
高雄旗津海水浴場出現不明油汙，戲水的遊客手腳、臉面沾黏油汙沙子，忙著清汙。圖／高雄市議員陳麗娜提供
高雄旗津海水浴場出現不明油汙，戲水的遊客手腳、臉面沾黏油汙沙子，忙著清汙。圖／高雄市議員陳麗娜提供

高雄旗津海水浴場昨天下午出現不明油汙，戲水的遊客手腳、臉面沾黏油汙沙子，質疑海水浴場出現油汙為何仍開放？海委會海保署、高雄港務公司與高雄市海洋局今天到現場勘察，了解是否與天使輪傾覆油汙染或其他原因，初步了解是天使輪抽油作業有所洩漏。

外縣市遊客昨在社群反映，指高雄旗津海邊出現大片油汙，許多遊客身上、腳底都是油，現場沒有一個官員上前關心，高雄真爛。

高雄市議員陳麗娜昨在海水浴場舉辦下水穿救生衣宣導活動，她表示，下午3點起遊客陸續湧入，宣導活動瞬間變成危機處理，一日志工也秒變「一日除汙服務員」。尋求協助的遊客腳底都有又厚、又黑、又黏的油汙和沙子，許多爸爸媽媽向志工拿布沾松香水幫小朋友清理，外縣市遊客一邊除汙、一邊罵，連外國朋友都質疑海水浴塲有油汙怎麼還能開放戲水？

陳麗娜說，昨下午4點半通知觀光局、海洋局，質疑為何沒有立即隔離民眾下水？然而相關局處沒派人現場處理，直到5點半才廣播請民眾不要下水，但大多數民眾並沒有聽到，導致救生衣站一直到晚上7點都還在協助民眾處理油汙。

陳麗娜指出，市府昨天反應只能用麻木不仁4個字形容，海洋局攔不住油汙、也查不出油從哪裡來。觀光局「只管收錢，不管安全」，當現場一片罵聲，小朋友身上、臉上、腳上都有油汙，還照樣收錢賣票。這件事已重創高雄的城市形象，外縣市民眾罵「高雄很爛」、「不會再來高雄了」，難道暖男市長今天耳朵都不會癢嗎？平常形象廣告做得美美的，觀光景點行銷做好做滿，然而一起危機事件就造成信任破產，高雄真的損失慘重。

陳麗娜要求市府立刻查清楚油汙來源，7月21日發生的天使輪事件已經過去一個多月，難道還有漏網之油嗎？若不是，難道旗津海域又出現新的汙染源？

海保署表示，港務公司有接獲海洋局通報，初步了解是港務公司委託抽取天使輪在柴油作業時有部分洩漏，估計影響的海灘約一百公尺，已關閉相關區域。至於海汙圍堵，海保署在天使輪事件時已備妥4貨櫃資材，作為防汙運用。

高雄旗津海水浴場出現不明油汙，戲水的遊客手腳、臉面沾黏油汙沙子，忙著清汙。圖／高雄市議員陳麗娜提供
高雄旗津海水浴場出現不明油汙，戲水的遊客手腳、臉面沾黏油汙沙子，忙著清汙。圖／高雄市議員陳麗娜提供
高雄旗津海水浴場出現不明油汙，戲水的遊客手腳、臉面沾黏油汙沙子，忙著清汙。圖／高雄市議員陳麗娜提供
高雄旗津海水浴場出現不明油汙，戲水的遊客手腳、臉面沾黏油汙沙子，忙著清汙。圖／高雄市議員陳麗娜提供
高雄旗津海水浴場出現不明油汙。圖／高雄市議員陳麗娜提供
高雄旗津海水浴場出現不明油汙。圖／高雄市議員陳麗娜提供

陳麗娜 海水浴場 觀光局

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