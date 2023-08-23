一天停電3次 高市議員自嘲二等公民

高雄前日連續三度停電，先是下午小港區358戶突停電，接著晚間鳳山區路燈不亮，最後三民區1482戶無預警停電，街道一片漆黑，上千用戶無電可用、又熱又氣，藍營議員痛批「高雄市民變二等公民？」質疑市長陳其邁不敢對中央、對台電震怒；陳其邁建議台電供配電要更穩定；台電表示，3次停電都是電力設備突然故障，非電力供應不足，將強化配電線路維護，加速汰換設備。

今年1月至今，高雄至少發生22件停電事故，其中4件路燈不亮但民宅供電正常，停電原因多是設備故障，6月11日雷雨導致避雷器故障，造成楠梓區5056戶停電，另上月28日杜蘇芮颱風也造成8萬7000餘戶停電。

小港區前日下午2時許突無預警停電，有358戶受影響，台電檢查原因為四路分歧開關匯流排故障；前晚7時許，鳳山區北賢街、北仁街、北昌三街路燈突熄滅，檢修發現路燈變壓器熔絲疑遭松鼠碰觸熔斷；晚9時許三民區又大規模停電，共1482戶無電可用，面對高溫炎熱，地方抱怨連連。

國民黨前鎮小港旗津區立委參選人李明璇說，每次停電小動物、設備故障原因都被搬出來，質疑設備定期檢修與保養不是例行公事嗎？鳳山區立委參選人鍾易仲說，鳳山一停電就推給小動物，台電韌性電網喊得出卻做不到。

國民黨高市三民區立委參選人黃柏霖怒批，經濟部長王美花曾諷刺高雄是鄉下，小動物很多造成停電，「三民區算高雄市中心，怎麼還是無預警大規模停電？」市民熱到夜不能寐，綠營中央民代不見人影、市長不敢批評？陳其邁昨受訪表示，停電造成不便，台電公司要負責，希望未來供電、配電都要更穩定，才不致影響市民生活。

台電表示，三民區大規模停電原因，是博愛國小責分點電力熔絲座故障，未來將和學校合作增加檢測頻率，確保供電穩定。台電強調，停電不等於缺電，單日3次停電原因是設備故障，非電力不足，對於民眾批評，台電虛心接受，裸露設備將加裝防護罩，避免鳥獸等外物碰觸。