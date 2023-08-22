高雄昨三度停電 藍轟綠營民代不敢出來質疑

高雄昨日連續三度停電，先是下午小港區358戶無預警停電，接著晚間鳳山區路燈不亮，最後三民區1482戶停電陷入一片漆黑。對此藍營痛批政府是把高雄市民當成二等公民嗎，質疑市長陳其邁怎麼不敢出來對中央、對台電震怒？高雄8位執政黨立委怎麼都靜悄悄？陳其邁今受訪時說，希望台電未來在供電、配電都要更穩定，才不會影響市民生活。

陳其邁今早出席AWS「5G人工智慧培訓實證基地」啟用記者會受訪時表示，停電造成用戶不便，台電公司都要負責，希望未來在供電、配電，台電都要更穩定，這樣才不會影響市民生活。

高雄小港區昨天下午2時許，有358戶發生無預警停電，台電說是四路分歧開關匯流排故障。國民黨前鎮小港旗津區立委參選人李明璇說，每次停電從小動物、設備故障，甚至連旋轉椅都可被搬出來，「設備定期檢修與保養不是例行公事嗎？」

鳳山區北賢街、北仁街、北昌三街昨晚7時許，路燈突然熄滅，台電派人趕往現場，發現路燈變壓器熔絲疑遭松鼠碰觸熔斷。國民黨鳳山區立委參選人鍾易仲說，這短短半年來鳳山三不五時就停電，「一出事就推給小動物！」這種荒誕戲碼一再上演，台電至今束手無策，軔性電網喊得出卻做不到。

三民區昨晚9時許發生大規模停電，同盟一路、吉林街、北安街一帶有1482戶停電。國民黨高市三民區立委參選人黃柏霖說，炎炎夏日的夜晚讓市民燥熱難耐，過去經濟部長王美花諷刺高雄是鄉下所以小動物很多造成停電，「三民區算高雄市中心，怎麼還是無預警大規模停電？」

黃柏霖表示，穩定能源與供電是政府責無旁貸的義務，市民被熱到夜不能寐，「現任中央民代怎麼都不見人影？」

台電說，昨晚三民區大規模停電，台電查明事故原因是因為博愛國小責分點電力熔絲座故障。對此台電高雄區處表示，該開關位置博愛國小和台電都會定期巡檢，未來會和學校合作，增加檢測責任分界點設備的頻率，確保供電穩定。