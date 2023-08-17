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對抗登革熱疫情 醫檢師輪班支援

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
民生醫院副院長張科（右）、醫檢師饒雅璇（左）與檢驗師們，都是防疫作戰英雄。記者王勇超／攝影
民生醫院副院長張科（右）、醫檢師饒雅璇（左）與檢驗師們，都是防疫作戰英雄。記者王勇超／攝影

高雄今年本土登革熱疫情延燒，至昨為止已累61例確診個案，市府防疫團隊搶時間與病毒賽跑，其中市立民生醫院檢驗科24名醫檢師，不眠不休執行登革熱病毒核酸RT-PCR檢驗，上月1日到昨天已檢驗1200餘件，驗出34件陽性個案，讓衛生局提早介入執行防疫措施，堪稱防疫作戰無名英雄。

高雄市立民生醫院副院長張科表示，衛生局副局長潘炤穎2016年帶領民生醫院醫檢師，在民生醫院建立登革熱檢驗分子生物實驗室，並取得疾管署傳染病檢驗機構認證。張科表示，民生醫院登革熱實驗室原是要防堵境外移入登革熱，今年1至8月已執行外籍勞工、船員，加上市衛生局社區擴大採檢，檢驗人數逾1.4萬人，登革熱血清抗體檢驗1579人，工作忙碌、壓力也不小。

張科說，高雄登革熱疫情因應境外移入與鄰近縣市疫情影響，通報採檢量增加，實驗室工作負荷增多，1名疑似患者的登革熱PCR檢驗耗時約需6小時，有時突然有100餘個到200個檢體需檢驗，檢驗科24名醫檢師只能不斷輪班支援。

醫檢師饒雅璇說，防疫團隊通常晚上10點前採檢結束，但有些熱點距醫院遠，醫檢師們會留守到深夜，「快篩出來，擴大採檢才有意義」，防疫團隊也能及時應變，但團隊成員們也犧牲許多陪伴家人的時間。

登革熱 衛生局 團隊

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