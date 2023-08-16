影／雨彈狂炸高雄山區！茂林道路土石崩落 路人目擊驚嚇

高雄受到低壓帶影響，易有短延時強降雨發生，今天下午2點茂林區高132線，傳出土石崩落導致雙向不通，有民眾經過拍下影片目擊落石過程，被落石嚇到驚聲尖叫。茂林區公所表示，目前已恢復單線通行，以明早恢復雙向通行為目標。

茂林區高132線道約4k200路段，在下午2點受雨勢影響導致邊坡土石崩落，有民眾騎車經過拍下崩落過程，一度因為有落石逼近，嚇得他趕緊後退並尖叫。

六龜分局表示，因降雨導致茂林高132線道4公里處落石，警方在現場進行人車管制，並疏導交通，呼籲用路人遵守現場管制，已通知茂林區公所委請廠商清理落石。

茂林區公所表示，落石約發生在下午2點，經廠商緊急進駐搶修，已在3點恢復單線通行，因天色已逐漸昏暗，會以明早恢復雙向通行為目標。