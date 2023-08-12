杜蘇芮、卡努颱風接連帶來豐沛降雨 阿公店水庫今放水防淤

颱風杜蘇芮、卡努和西南風為南部帶來豐沛雨量，高雄阿公店水庫7月底至8月11日累計降雨426毫米，為增進水力排砂效率及水庫永續營運，水庫自10日晚間7時啟動空庫防淤。

水利署南區水資源局今天發布新聞稿指出，颱風杜蘇芮、卡努及接續的西南風為南部帶來充沛雨量，統計自7月底至8月11日下午5時，阿公店水庫集水區已累計降下426毫米雨量，蓄水率由25%提升至約53%，瞬間進流量最高達每秒48立方公尺，為增進水力排砂效率及水庫永續營運，阿公店水庫自10日晚間7時啟動空庫防淤操作。

南水局說明，阿公店水庫是一座以防洪為主要標的，並兼具農業灌溉及公共給水的多目標水庫。民國94年更新工程完工後，為了延長水庫壽命，每年6月至9月汛期開啟洩水閘門放空水庫，進行空庫防淤操作，讓集水區隨雨水沖刷進入的泥沙排至水庫下游。

南水局表示，由於去年南部地區枯旱，今年上半年南部地區降雨僅為歷年同期60至70%，為因應氣候變遷降雨不確定性，故暫以水資源蓄存為優先。

南水局表示，阿公店水庫為平地型水庫且庫容小，原蓄存水源經過長達1年時間水質較差，因高雄地區目前水情正常，且依氣象預報下週仍有西南風帶來降雨，藉由這波降雨進行空庫防淤操作，可增加水力排砂效益，可改善水質，後續將由降雨與旗山溪越域引水進入水庫補充水源。