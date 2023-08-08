高雄逾期未辦繼承土地2千多筆 最貴一筆價值1.7億元

高雄市土地愈來愈稀珍，地政局清查今年逾期未辦繼承登記的土地，竟高達2165筆、土地公告現值約達36億，價值最高一筆位在鼓山區「農十六」，公告現值逾1億7千萬元，次高未繼承土地在楠梓區高鐵附近，現值也約1.7億。

高雄市地政局統計今年度逾期未辦繼承登記的土地，多達2165筆、面積超過63公頃，土地公告現值約達36億；逾期未辦繼承的建物有238棟。其中，鼓山區「農十六」有一筆2約740坪土地未辦繼承，公告現值超過1億7千萬多元。另一筆未辦繼承的土地在楠梓區近高鐵，約590多坪，公告現值約1億7千萬左右。

地政局表示，依土地法規定，不動產所有權人死亡後，繼承人應於6個月內申辦繼承登記，超過1年未辦理，地政局於每年4月1日起會公告3個月，逾期未申請即列冊管理15年；列冊管理期間屆滿仍未申請繼承登記，即移請國有財產署公開標售，標售所得價款暫存於保管專戶，若逾10年無繼承人申領價款，就歸屬國庫。

地政局指出，每年至少2次主動寄信通知繼承人，提醒繼承人到全市任一地政事務所申辦繼承登記，避免權益受損。至於逾期未辦不動產繼承登記的原因，除了年代久遠，地主後代繼承已難查考，多數原因是家族成員龐雜，共有繼承人無法到齊達成繼承協議，或不具繼承價值，有的則更走上司法途徑解決紛爭。

此外為依民法規定，配偶一方死亡，生存配偶可行使剩餘財產差額分配請求權，子女對於父母的財產權並無性別差異，無論男女都有繼承財產的權利。地政局表示，民眾如有繼承登記上的任何問題，可洽07-3368333轉2597諮詢。