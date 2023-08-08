快訊

珊卓布拉克男友患漸凍症去世 醫：從這部位退化 最快1年內過世

文藻女大生練車墜溝亡！在地人驚曝「那邊車流量不小」 警方說話了

高雄逾期未辦繼承土地2千多筆 最貴一筆價值1.7億元

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市農16，有筆高達1.7億的土地，無人繼承，據知是家族尚未達成共識。圖／高市地政局提供
高雄市農16，有筆高達1.7億的土地，無人繼承，據知是家族尚未達成共識。圖／高市地政局提供

高雄市土地愈來愈稀珍，地政局清查今年逾期未辦繼承登記的土地，竟高達2165筆、土地公告現值約達36億，價值最高一筆位在鼓山區「農十六」，公告現值逾1億7千萬元，次高未繼承土地在楠梓區高鐵附近，現值也約1.7億。

高雄市地政局統計今年度逾期未辦繼承登記的土地，多達2165筆、面積超過63公頃，土地公告現值約達36億；逾期未辦繼承的建物有238棟。其中，鼓山區「農十六」有一筆2約740坪土地未辦繼承，公告現值超過1億7千萬多元。另一筆未辦繼承的土地在楠梓區近高鐵，約590多坪，公告現值約1億7千萬左右。

地政局表示，依土地法規定，不動產所有權人死亡後，繼承人應於6個月內申辦繼承登記，超過1年未辦理，地政局於每年4月1日起會公告3個月，逾期未申請即列冊管理15年；列冊管理期間屆滿仍未申請繼承登記，即移請國有財產署公開標售，標售所得價款暫存於保管專戶，若逾10年無繼承人申領價款，就歸屬國庫。

地政局指出，每年至少2次主動寄信通知繼承人，提醒繼承人到全市任一地政事務所申辦繼承登記，避免權益受損。至於逾期未辦不動產繼承登記的原因，除了年代久遠，地主後代繼承已難查考，多數原因是家族成員龐雜，共有繼承人無法到齊達成繼承協議，或不具繼承價值，有的則更走上司法途徑解決紛爭。

此外為依民法規定，配偶一方死亡，生存配偶可行使剩餘財產差額分配請求權，子女對於父母的財產權並無性別差異，無論男女都有繼承財產的權利。地政局表示，民眾如有繼承登記上的任何問題，可洽07-3368333轉2597諮詢。

財產 高雄市 土地公告現值

延伸閱讀

高市112年逾期未繼承土地現值36億 籲民眾速申辦

蔣萬安將訪雙城 陳其邁酸「8月颱風多」： 我是會先把高雄顧好

世界童軍今拔營 高雄童軍團撤至首爾大學「番茄醬寫心聲」

露營區合法化邁一大步 台東首家露營場獲得土地許可

相關新聞

民進黨今正式通過黃捷入黨 申請書上推薦人是陳其邁

民進黨高雄市黨部今天召開執委會，討論高雄市議員黃捷申請加入民進黨案。黨部主委許智善表示，執委已經通過黃捷入黨案，民進黨歡...

影／高雄獲1265億補助遭疑 陳其邁：公務和特別預算加總才公平

高雄市長陳其邁今天出席「天下城市高峰論壇」，針對高雄市獲1265億前瞻建設經費六都第一，陳其邁受訪時表示，要把公務預算和...

蔣萬安將訪雙城 陳其邁酸「8月颱風多」： 我是會先把高雄顧好

高雄市長陳其邁今天與台北市長蔣萬安首度同台出席城市高峰論壇，由於先前中央前瞻補助，因北市只拿184億六都最少；高雄獨拿1...

高雄逾期未辦繼承土地2千多筆 最貴一筆價值1.7億元

高雄市土地愈來愈稀珍，地政局清查今年逾期未辦繼承登記的土地，竟高達2165筆、土地公告現值約達36億，價值最高一筆位在鼓...

金門水頭港大型旅客服務中心今上梁 拚2025年試營運

金門水頭港大型旅客服務中心新建工程今舉行上梁典禮，金門縣府、議會及交通部航港局等人士皆出席。縣府表示，工程力拚2025年...

高雄登革熱今+3 小港區青島里社區出現群聚

高雄市今（8）日新增登革熱本土個案3例，均為居住於小港區青島里民眾，全市累計感染本土登革熱病患有41例。衛生局說，截至目...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦