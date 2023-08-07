影／高雄驚人大雨！漢神巨蛋後方人孔蓋如噴泉 居民嘆：每次都這樣

高雄市區今天凌晨至今大雨滂沱，左營區漢神巨蛋後方疑因雨水宣洩不及，道路人孔蓋又冒水如噴泉，警方已協助交通疏散並通知水利局派員處理。

氣象局發布高雄市大雷雨即時訊息，持續時間至上午11時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。大雷雨即時訊息示警區域：高雄市鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、小港區、鳳山區、大寮區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、阿蓮區、路竹區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區。

根據高雄氣象站觀察，高雄市24小時累積雨量達200毫米以上或3小時累積雨量達100毫米以上地區，包括左營區104.5毫米，三民區102毫米，仁武區101毫米。

其中漢神巨蛋後方新榮街的人孔蓋，2019年起每遇大雨即發生「人孔蓋噴泉」現象，今天市區雨勢不斷，附近居民發現，今天大雨，當地人孔蓋又「冒水如湧泉」。每次下大雨都這樣，高市水利局表示，將進行了解處理。 高雄今晨大雨，漢神巨蛋後方人孔蓋冒水如湧泉。記者王勇超／攝影

高雄部分道路因雨積水 市府應變中心擴大三級開設

【中央社／高雄7日電】

中央氣象局對高雄發布大雷雨即時訊息，高雄市區今天上午下起滂沱大雨，鳳山、三民等區達淹水一級警戒，市區部分道路出現積淹水，市府豪雨應變中心擴大三級開設。

高雄市區今天上午通勤時段下起大雨，水利署一度針對高雄市鳳山區、鳥松區、三民區、鳳山區、湖內區發布淹水一級警戒，仁武、彌陀、茄萣則發布淹水二級警戒。

根據高雄氣象站統計，觀測至上午10時10分，高雄市時雨量達40毫米以上地區包括左營區、鳳山區、茄萣區等，其中茄萣區61.5毫米最多。

鳳山民眾李先生表示，一早要出門時才發現下大雨，雨勢大到雨刷狂刷還是視線不良，整路上駕駛全都放慢速度，自己也怕因看不清楚造成事故。

機車族陳小姐說，上班沿路因雨勢太大都有積水，一路上除了要注意路況，還會被汽車濺起水嚇到，「雖然有穿雨衣，但水全部往身上潑還是很嚇人。」到了公司才發現有不少同事因大雨遲到。

因為瞬間強降雨宣洩不及，高雄市苓雅區中正交流道涵洞外側車道最高一度有約20公分積淹水，前鎮區成功路、小港區沿海路等部分道路也出現積淹水，平均約8公分。不過雨勢漸小後，各處積淹水也逐漸消退。

中央氣象局發布大雷雨訊息，預估持續時間至上午11時。因應市區大雨，高雄市水利局今天上午宣布，市府於上午10時豪雨應變中心擴大三級開設。至於山區部分，高雄市原民會表示，山區上午沒有明顯雨勢，也無災情傳出。