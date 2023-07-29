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自己家園自己救！台電金門籍子弟響應回鄉搶修復電
杜蘇芮颱風挾著狂風暴雨而來，在金門狂掃10小時後，累計造成8千多戶停電，經過台電工程人員的漏夜搶修，到昨天深夜尚餘900多戶未送電；今天一早台電總公司4輛台電工程車與21位維修人員等「援軍」，搭乘2架C-130運輸機，飛抵金門，他們大多是金門籍子弟，一聽說家鄉有難，特別響應「自己家鄉自己救」，聯合台電金門區處人員全力搶修，力拚今日中午全面復電。
「我昨天看到朋友傳來的金門災情慘重的影片，就想回來」台電台北南區施工班領班許健彬說，他們都分散在全台各區處，他雖然長年在台灣工作，但對家鄉的一切都很關心，所以先前公司在徵詢有無人想協助金門支援搶修，他第一個就搶著報名；昨天看到影片時，更是恨不得趕快回來幫忙。
還有一位李先生也說，他是金門人，到台電南區服務1年多，這次颱風來襲，因為跟先前莫蘭蒂的路徑相似，各界預估金門災情慘重，公司早早就詢問調查，徵求有意願的員工，他也主動報名，大家一起響應「自己家鄉自己救」。原本昨天傍晚待命要搭軍機，但因為天候不佳，延到今天清晨6點多起飛，他說，可以回饋家鄉，他感到很榮幸。
台電金門區營業處長黃甘杏指出，這次總公司特別由台電總處配電處副處長柴建業率領21位北南區處跟桃園區處的同仁與4輛工程車前來支援，力拼中午前完全復電，後續會巡視與維護線路。
另一方面，金防部今天也出動兵力580人、車輛計中戰35輛、1.75噸小貨車2輛，協助林務所、環保局、烈嶼鄉公所等單位清運倒塌樹木，並操作各式機具，將傾倒樹木進行切割後搬運，協力災後復原工作，展現國軍「人飢己飢、人溺己溺」的大愛精神。
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