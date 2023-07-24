左營廟會遶境放鞭炮空污髒亂遭檢舉 吃14張罰單
高雄市左營蓮池潭某廟宇22日廟會遶境活動大量施放鞭炮，遭多名民眾檢舉煙霧瀰漫空污、髒亂等；高市府環保局今天表示，接獲10件陳情，開出14張罰單，共罰新台幣1萬7400元。
高雄市政府環保局發布訊息表示，22日左營蓮池潭廟會活動，環保局接獲10件陳情，燃放鞭炮產生大量明顯粒狀污染物，違反空污法第32條規定，裁處1200元至10萬元罰鍰，另外環境髒亂部分，違反廢清法第27條規定，裁處1200元至6000元罰鍰，共開立14張罰單。
左營分局指出，廟會遶境燃放鞭炮影響住戶、店家，經檢視網路上影片，地點為左營大路，經查廟方有依法申請路權，警方於19日核發路權同意書；環保局指出，有13處未清掃乾淨，已依廢清法開罰。
警方表示，廟方僱用清潔人員沿街清掃，分局也全程編排警力執行安維交通疏導勤務，維護遶境活動秩序，當日逕行舉發交通違規12件。
左營分局呼籲，廟宇舉辦遶境等活動燃放鞭炮，應避免影響民眾安寧及空氣品質，如有違反相關規定，警察、消防、環保單位均將依權責舉發開罰。
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