快訊

「炸彈掉出來嚇死人」 救護員祥豐營區救人：手臂炸爛剩幾根指頭

今晚8點30分發布海警 杜蘇芮強度增加「連3天大豪雨狂炸」

陳建州求償千萬撤告了 大牙吐怨氣：相信事實不容挑釁

左營廟會遶境放鞭炮空污髒亂遭檢舉 吃14張罰單

中央社／ 高雄24日電

高雄市左營蓮池潭某廟宇22日廟會遶境活動大量施放鞭炮，遭多名民眾檢舉煙霧瀰漫空污、髒亂等；高市府環保局今天表示，接獲10件陳情，開出14張罰單，共罰新台幣1萬7400元。

高雄市政府環保局發布訊息表示，22日左營蓮池潭廟會活動，環保局接獲10件陳情，燃放鞭炮產生大量明顯粒狀污染物，違反空污法第32條規定，裁處1200元至10萬元罰鍰，另外環境髒亂部分，違反廢清法第27條規定，裁處1200元至6000元罰鍰，共開立14張罰單。

左營分局指出，廟會遶境燃放鞭炮影響住戶、店家，經檢視網路上影片，地點為左營大路，經查廟方有依法申請路權，警方於19日核發路權同意書；環保局指出，有13處未清掃乾淨，已依廢清法開罰。

警方表示，廟方僱用清潔人員沿街清掃，分局也全程編排警力執行安維交通疏導勤務，維護遶境活動秩序，當日逕行舉發交通違規12件。

左營分局呼籲，廟宇舉辦遶境等活動燃放鞭炮，應避免影響民眾安寧及空氣品質，如有違反相關規定，警察、消防、環保單位均將依權責舉發開罰。

遶境 空污 路權

延伸閱讀

首府大學將退場…地方喊環保局進駐 南市府回應了

廟會噪音重罰！遶境鞭炮震耳欲聾煙霧漫天 收26張罰單失血4.3萬

竹縣環保局宣布嚴懲艾斯巴達 違法污染開罰近千萬

百年普濟堂遶境第二個年 桃園大溪大禧將軍拜廟走秀吸睛

相關新聞

杜蘇芮進逼 墾丁、雙流、林後、藤枝、北大武暫停開放

中度颱風杜蘇芮影響，屏東林管處所轄墾丁、雙流、藤枝及林後四林等園區、自然教育中心、檜谷山屋及所轄自然步道從7月25日中午...

影／黃捷流連「咒術迴戰展」熱血開球！Cosplay想挑戰男角

日本官方「咒術迴戰展」搭配動畫第二季暑假開播，正在高雄駁二大勇P3倉庫盛大開展！動漫愛好者高雄市議員黃捷今天觀展，在展場...

前瞻軌道建設自籌款嚇人 高市議員憂債務負擔能支撐？

中央2017年提出前瞻基礎建設計畫，其中軌道建設今年陸續進入興建高峰期，縣市自籌款高得嚇人，六都、七縣市自籌款高達551...

颱風杜蘇芮來襲 陳其邁視察滯洪池呼籲做好防颱準備

因應中颱杜蘇芮逼近，高雄市長陳其邁下午視察寶業里滯洪池抽水站，面對颱風來勢洶洶，陳其邁說，4年沒颱風，已要求相關局處動員...

遭爆不當照顧動物…淨園農場暫停餵食體驗 高市開罰

高雄市淨園農場遭離職員工爆料不當照顧動物，造成梅花鹿、羊駝等流血受傷，飼養環境髒亂長蛆等；高雄市動保處將依法裁罰3萬至1...

東港迎王平安祭典開跑 王船今開光點睛

3年1科的國家無形文化資產「東港迎王平安祭典」明年將登場，祭典中最重要的法器王船去年11月底開始建造，今年4月完工，本科...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦