快訊

台積電重挫市值蒸發4,927億元 該跑還是勇敢買？法人這麼看

苗栗縣長鍾東錦涉違反選罷法 檢方提「當選無效」之訴一審遭駁回

陳吉仲南下屏東承諾8月升格農業部後2建設升級地方

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東枋寮新龍社區受八八風災重創，近年受農委會輔導，推展地方產業，創立自有品牌，推廣食漁教育搭配在地體驗遊程，再創生機。記者張已亷／攝影
屏東枋寮新龍社區受八八風災重創，近年受農委會輔導，推展地方產業，創立自有品牌，推廣食漁教育搭配在地體驗遊程，再創生機。記者張已亷／攝影

農委會主委陳吉仲今南下屏東，到枋寮新龍社區新三漁產業展售暨老幼共學中心，聽取地方發展成果及體驗手作餐點；陳吉仲表示，農委會8月升格為農業部，有關鄉親提及增設海水供應站、加工廠等，會大力支持，促進地區活化，建構永續農村。

新龍社區位於枋寮鄉西南邊，養殖面積約224公頃，占社區總面積近8成，主要養殖龍膽石斑、龍虎斑、石斑及午仔魚等高經濟魚類，自2015年執行農村再生計畫，利用龍膽石斑的魚鱗創造地方自有品牌「魚粦」，推廣食漁教育、漁村體驗、設置新據點，今年再朝向自主永續發展，聘雇15位青年，增加社區自營永續性，產業總收入去年突破300萬元，盈餘5％回饋社區照護。

「魚鱗一片，希望無限」，新龍社區發展協會執行長林春來表示，盼未來能在社區設置海水供應站，改善地方淹水問題、減少養殖戶用電成本，並設置初級加工廠，結合既有食漁教育體驗，提供更多青年就業機會，讓地方產業朝向永續。

農委會主委陳吉仲表示，新龍社區得以蛻變必須歸功於一群有志之士，讓產業轉型走向國際，更回饋地方照護長輩，「扮演社區重要角色，能作為典範推廣全國」，全台目前超過千個社區接受農村再生計畫，每年預算達數十億元，未來將持續推展，讓各鄉村都能受惠。

對於地方期盼，他說，農委會8月將升格為農業部，承諾未來會與相關局處合作，研擬設置海水供應站及在地加工廠，並升級社區既有計畫，讓鄉村再發展。

屏東縣枋寮鄉新龍社區受八八風災重創，近年受農委會輔導，推展地方產業，創立自有品牌，推廣食漁教育搭配在地體驗遊程，再創生機，農委會主委陳吉仲今南下，到新三漁產業展售暨老幼共學中心，與社區長輩共同製作龍膽石斑魚丸。記者張已亷／攝影
屏東縣枋寮鄉新龍社區受八八風災重創，近年受農委會輔導，推展地方產業，創立自有品牌，推廣食漁教育搭配在地體驗遊程，再創生機，農委會主委陳吉仲今南下，到新三漁產業展售暨老幼共學中心，與社區長輩共同製作龍膽石斑魚丸。記者張已亷／攝影
農委會主委陳吉仲今南下，到屏東縣枋寮鄉新龍社區「新三漁產業展售暨老幼共學中心」，聽取地方發展成果及體驗手作餐點。記者張已亷／攝影
農委會主委陳吉仲今南下，到屏東縣枋寮鄉新龍社區「新三漁產業展售暨老幼共學中心」，聽取地方發展成果及體驗手作餐點。記者張已亷／攝影
農委會主委陳吉仲今南下，到屏東縣枋寮鄉新龍社區「新三漁產業展售暨老幼共學中心」，聽取地方發展成果及體驗手作餐點，現場承諾未來會與相關局處合作，研擬設置地方海水供應站及加工廠，升級社區既有計畫，讓鄉村再發展。記者張已亷／攝影
農委會主委陳吉仲今南下，到屏東縣枋寮鄉新龍社區「新三漁產業展售暨老幼共學中心」，聽取地方發展成果及體驗手作餐點，現場承諾未來會與相關局處合作，研擬設置地方海水供應站及加工廠，升級社區既有計畫，讓鄉村再發展。記者張已亷／攝影

農委會 陳吉仲 農業部

延伸閱讀

陳吉仲嘉義拚牛奶鳳梨銷日 裝櫃1560箱啟航丸久超市

綠能發展區遭疑棄守農地 陳吉仲：溝通好前暫停

影／白飯之亂惹議 陳吉仲：很高興年輕人愛吃國產米飯

「白飯之亂」網友推北科大學生代言白米 陳吉仲這樣說

相關新聞

高雄冰風暴衍生「撤文」風波 衛生局：曾關心身體、沒要求撤文

高雄苓雅區知名冰店爆出沙門氏桿菌感染，造成44人就醫，最近又衍生衛生局要求被害患者「撤文」風波。高市衛生局鄭重澄清，指曾...

影／螳螂爬上臉 陳其邁：牠也要來學客家話

高雄市政府利用客家文化園區文物館1樓空間，開辦全國首創第一所「客語沉浸非營利幼兒園」火焰蟲非營利幼兒園，行政院客委會副主...

4歲童竟吃克流感成人劑量 金門醫院開藥開錯劑量致歉

金門陳姓女子出面控訴，本月18日凌晨帶發燒的4歲女兒到衛福部金門醫院掛急診，醫生開「克流感」藥劑，竟在電腦作業時誤植為成...

遊客溪邊避暑竟朝水源「解放」 部落村人批很不尊重

炎炎夏日，不少民眾到山區避暑，屏東縣瑪家鄉瑪家村長唐建生近期發現，民眾在溪邊抓魚蝦、戲水外，竟然還有直接在溪水旁解決生理...

高中生號召 高雄明天行人路權遊行

「下一代學生行人路權聯盟」明天將在高雄文化中心舉辦行人路權遊行，2名高中生發起人昨天偕民間團體在街頭先行倡議，指每天平均...

1戶1公假單 配合噴藥曠職損失8千元

南部登革熱疫情延燒，高雄積極噴藥防治，但獨居洪女因衛生局到家噴藥，除自己請假也請在外縣市實習的女兒臨時請假回家協助安置1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦