陳吉仲南下屏東承諾8月升格農業部後2建設升級地方

農委會主委陳吉仲今南下屏東，到枋寮新龍社區新三漁產業展售暨老幼共學中心，聽取地方發展成果及體驗手作餐點；陳吉仲表示，農委會8月升格為農業部，有關鄉親提及增設海水供應站、加工廠等，會大力支持，促進地區活化，建構永續農村。

新龍社區位於枋寮鄉西南邊，養殖面積約224公頃，占社區總面積近8成，主要養殖龍膽石斑、龍虎斑、石斑及午仔魚等高經濟魚類，自2015年執行農村再生計畫，利用龍膽石斑的魚鱗創造地方自有品牌「魚粦」，推廣食漁教育、漁村體驗、設置新據點，今年再朝向自主永續發展，聘雇15位青年，增加社區自營永續性，產業總收入去年突破300萬元，盈餘5％回饋社區照護。

「魚鱗一片，希望無限」，新龍社區發展協會執行長林春來表示，盼未來能在社區設置海水供應站，改善地方淹水問題、減少養殖戶用電成本，並設置初級加工廠，結合既有食漁教育體驗，提供更多青年就業機會，讓地方產業朝向永續。

農委會主委陳吉仲表示，新龍社區得以蛻變必須歸功於一群有志之士，讓產業轉型走向國際，更回饋地方照護長輩，「扮演社區重要角色，能作為典範推廣全國」，全台目前超過千個社區接受農村再生計畫，每年預算達數十億元，未來將持續推展，讓各鄉村都能受惠。