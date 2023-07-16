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賣的是人情味 民代：活化傳統市場吸引人潮

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導
選擇到傳統市場採買的民眾日漸減少，導致傳統市場逐漸沒落。記者楊適群／攝影
選擇到傳統市場採買的民眾日漸減少，導致傳統市場逐漸沒落。記者楊適群／攝影

隨消費習慣改變，高雄許多傳統市場逐漸凋零，市議員張漢忠指出，荒廢攤位不僅成為登革熱溫床，閒置市場恐成治安死角。光是鳳山地區就有近10個傳統市場需活化，呼籲市府協助轉型。市場攤商則認為，傳統市場賣的是「人情味」，但因多為私人產權整合困難，若政府能協助市場改善軟硬體提升購物環境，應能吸引人潮回流。

張漢忠表示，3、40年前民眾都在傳統市場採買生活所需食物用品，但隨時代演進購物習慣改變，超市、量販店已成民眾主要消費管道，以致傳統市場榮景已大不如前。目前高雄鳳山地區除自由零售市場還有半數攤位營運，其他如仁愛市場、北門市場、南門市場、通益市場及中華市場，許多攤商已閒置，荒廢攤位間接造成鄰里環境髒亂，恐成登革熱溫床，甚至可能成為治安死角。

張漢忠指出，這些傳統市場多為民間私有產權，但市府應從城市發展角度給予協助。對仍有消費人潮的傳統市場，應改善市場出入口、水溝、增設公用廁所，提升購物和營業的環境品質。若是閒置市場，經發局可協助調查土地及攤商產權使用狀況，並與都市發展局研討變更地目，將其規劃成社會住宅、長照機構、社區活動中心或親子遊憩場，藉以活化空間增進區域生活機能。

高市府經發局長廖泰翔日前在市議會答詢時表示，市府今年已著手清查全市閒置傳統市場，若市場攤商和地主有活化想法，可和市府討論。若能取得共識，經發局就能跟都發局進一步規畫，再和市場業者討論如何活化。

一名王姓果菜攤商說，傳統市場產權多屬民間私有，要取得共識不容易，除非老一輩凋零或政府找到新的場地延續市場，否則想就地活化執行上確實有難度。另名張姓魚販表示，現今消費習慣雖改變，但婆婆媽媽仍喜歡到傳統市場向熟識老闆購物。對這些人來說，到市場買東西不單只是消費，還有感情交流的社交意義存在，比起冷冰冰的賣場有更多人情味。

高市議員張漢忠表示，高雄許多傳統市場內的閒置攤位荒廢髒亂，恐成治安死角和病媒溫床。記者楊適群／攝影
高市議員張漢忠表示，高雄許多傳統市場內的閒置攤位荒廢髒亂，恐成治安死角和病媒溫床。記者楊適群／攝影
高雄鳳山自由市場北側攤位已荒廢許久。記者楊適群／攝影
高雄鳳山自由市場北側攤位已荒廢許久。記者楊適群／攝影
傳統市場不敵賣場逐漸沒落，購物民眾寥寥可數。記者楊適群／攝影
傳統市場不敵賣場逐漸沒落，購物民眾寥寥可數。記者楊適群／攝影
高雄鳳山自由市場北側攤位已荒廢許久。記者楊適群／攝影
高雄鳳山自由市場北側攤位已荒廢許久。記者楊適群／攝影
傳統市場曾是民眾採買首選，但隨著購物習慣改變，傳統市場逐漸沒落。記者楊適群／攝影
傳統市場曾是民眾採買首選，但隨著購物習慣改變，傳統市場逐漸沒落。記者楊適群／攝影
選擇到傳統市場採買的民眾日漸減少，導致傳統市場逐漸沒落。記者楊適群／攝影
選擇到傳統市場採買的民眾日漸減少，導致傳統市場逐漸沒落。記者楊適群／攝影

傳統市場

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