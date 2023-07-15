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屏南快速道路蓋不蓋？地方說明會還沒開就吵翻天

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏南快速公路的可行性研究進入期末階段，公路局7月18日至19日在潮州鎮、獅子鄉及恆春鎮辦理地方說明會前，也在地方社群網路掀起正反論戰。記者潘欣中／攝影
屏南快速公路的可行性研究進入期末階段，公路局7月18日至19日在潮州鎮、獅子鄉及恆春鎮辦理地方說明會前，也在地方社群網路掀起正反論戰。記者潘欣中／攝影

攸關屏南地區重大交通建設的屏南快速公路，公路總局的可行性研究進入期末階段，7月18日至19日在潮州鎮、獅子鄉及恆春鎮辦理地方說明會前，也在地方社群網路掀起正反論戰，有人以方便人車進入反而造成地方居民不便，且高達逾千億元不符成本效益反對，有人以交通便利帶來民生醫療整體提升支持，也有人認為是虛幻的海市蜃樓，每到選舉年就成為話題，選完之後？

西部縣市往來台東與屏東恆春半島的車輛，匯集於省道台1線屏東枋寮水底寮以南路段，恆春半島車輛北上的台26線，在台1線楓港遇上匯入台9線的車流，每逢大假日就塞車，每到選舉，爭取興建屏南快速公路的政見滿天飛，公路總局前年啟動可行性研究，初估評估經費1200億元，初步路廊從台88屏東潮州端延伸，往南沿山側至恆春，全長約64.7公里，預估環評核定後8年完工。

縣府日前宣布公路局將於18日至19日在潮州鎮、獅子鄉及恆春鎮辦理地方說明會喜訊，也在地方社群網路掀起正反論戰；反對者提及，快速道路將會吸引更多車子進來，反而帶給地方居民不便，現有公路及快速道路「速限」差異不大，應優先檢討區間測速及橫切面等合理性，花逾千億蓋屏南快速道路不如發展鐵路和在地的接駁產業，鼓勵遊客多使用大眾運輸，減少對環境的破壞，也能發展鐵道觀光。

有民眾PO出反對觀點後隨即被贊成派圍攻；1名家住高雄在恆春工作的網友說，快速道路速限90，沒有紅綠燈，光這2點就能快速到家，跑這條路的次數，應該只有職業駕駛會贏過我，就因為每周要走，所以更有感，對在異鄉工作的人，真的非常需要；另有網友強調急重症病患轉診的功能，是條「救命路」，同時可吸引更多人才到恆春工作。

有網友提醒，「不用太高興，這只是可行性評估，就算同意了，環評又是個絆腳石」、「即便順利通過，工程預估環評核定後8年完工，距現在至少要再等10年」；也有網友調侃，「選舉到了就又有這個快速道路的評估，都幾次了？給了幾年時間了？執政完全執政，結果就是一個口號一個呼嚨⋯⋯」、「選舉到了什麼都有可能，選完了就只是可能」、「狼來了！到底要演幾次？怎麼這麼巧，都是在選舉前」。

恆春 屏東 環評

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