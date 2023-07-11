人氣貼圖角色現身高雄 「胖鯊魚鯊西米」吃冰賣萌
台灣人氣Line貼圖「胖鯊魚鯊西米」大型充氣裝置，今天起在高流音浪塔前展出，可愛模樣預料將掀起一波打卡朝聖潮。市長陳其邁並預告還會有其他充氣裝置陸續登場。
市府去年在愛河灣舉辦「聊療漂漂河」，展出6座人氣貼圖水上充氣裝置，時間長達3個月，創下大型裝置最長展期紀錄。
今年市府再度推出原創人氣貼圖「胖鯊魚鯊西米」大型充氣裝置，在高雄流行音樂中心音浪塔前展出，「胖鯊魚鯊西米」吃冰淇淋和西瓜模樣，相當吸睛可愛。
陳其邁今晚上在臉書發文預告，接下來還有「蜜柑站長」和「貓貓蟲—咖波」登場。集結3個台灣原創人氣Line貼圖，陪民眾一起在高雄海灣悠遊，發現城市不一樣的魅力。
3個人氣Line貼圖大型充氣裝置，今天起陸續亮相，展示至9月17日，亮燈時間為晚上6時至12時。
陳其邁臉書指出，14日起只要和裝置合照並打卡上傳任一社群媒體，於「高流音浪塔快閃店」出示打卡畫面，每1人能獲得限定角色貼紙1份，送完為止。
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