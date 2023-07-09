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高雄輕軌龍貓隧道 蔡總統朝聖

聯合報／ 記者王勇超古和純王昭月任義宇／高雄報導
蔡英文總統昨在市長陳其邁陪同下，搭高雄輕軌穿梭龍貓隧道。記者王昭月／攝影
蔡英文總統昨在市長陳其邁陪同下，搭高雄輕軌穿梭龍貓隧道。記者王昭月／攝影

高雄輕軌美術館路段種植成排樹形優美的小葉欖仁，列車行經間猶如穿越動漫的「龍貓隧道」，去年爆紅後吸引許多民眾拍照打卡，蔡英文總統昨也搭乘體驗，笑稱「陳其邁市長一定要我來」，捷運局則預告，第2處龍貓隧道將在大順路段誕生，預料吸引另波人潮。

高雄輕軌話題不斷，近日有德國人疑惑高雄的輕軌怎麼會裝設柵欄，網路掀起熱議，有網友指德國不懂台灣人劣根性，有人認為輕軌與行車、行人應享平等路權，不應為了輕軌犧牲行人路權。行人路權促進會理事長林于凱認為，公園柵欄阻礙身心障礙者通行，更應受到大眾社會的關心。

記者王昭月／攝影
記者王昭月／攝影

高雄輕軌備受關注的還有去年爆紅的「龍貓隧道」，蔡英文總統昨午後特地搭輕軌穿越著名的龍貓隧道，至於為何朝聖？她笑說，「陳其邁市長一定要我來」，陳其邁則說，總統到此一遊，希望能幫忙行銷。蔡英文表示，從美術館搭到內惟藝術中心參觀，「我在台北生、在台北長，沒在台北看過這麼漂亮的隧道！」。

捷運局長吳義隆說，初期軌道原規畫在20米的美術館路，民眾擔心路寬受影響，市長陳其邁上任後提出９大優化策略，將軌道布設融進184棵小葉欖仁綠廊中，民眾驚嘆很像日本宮崎峻動漫的「龍貓隧道」，成為打卡熱點。他也預告，高雄輕軌年底成圓，大順路雨豆樹林蔭路段會誕生第2座「龍貓隧道」，那裡有206棵雨豆樹，景致更美。

高雄輕軌 蔡英文 陳其邁

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