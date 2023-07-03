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澎湖發表反毒宣導影片 檢警調查緝維護治安

中央社／ 澎湖縣3日電
暑假是青少年最容易接觸毒品的季節，澎湖地檢署3日發表「澎湖什麼都行，就是毒品不行」反毒宣導影片，澎湖縣長陳光復（右2）等人出席，籲請大家關注毒品危害，維護菊島治安。 中央社
暑假是青少年最容易接觸毒品的季節，澎湖地檢署3日發表「澎湖什麼都行，就是毒品不行」反毒宣導影片，澎湖縣長陳光復（右2）等人出席，籲請大家關注毒品危害，維護菊島治安。 中央社

暑假是青少年最容易接觸毒品的季節，澎湖地檢署今天發表「澎湖什麼都行，就是毒品不行」反毒宣導影片，籲請大家關注毒品危害，檢警調岸巡等單位全力查緝，維護菊島治安。

澎湖地檢署「澎湖什麼都行，就是毒品不行」反毒宣導影片發表會，由奧運風浪板選手張浩擔任反毒大使，親自駕馭風浪板，馳騁在美麗的海灣，以行動拒毒品，迎向陽光來宣導反毒理念。

發表會由澎湖縣長陳光復、縣警局長林逢泉、調查站副主任劉嘉良、查緝隊長李進安、澎湖醫院院長匡勝捷與澎湖地檢署檢察長陳佳秀等人共同打破毒品氣球，陳佳秀並致贈感謝狀等給縣府等單位。

陳佳秀表示，澎湖國際海上花火節剛閉幕，澎湖迎接下一波暑期觀光熱潮，尤其暑假期間是青少年最容易接觸毒品高峰期，盼遊客來澎湖欣賞藍天美景，同時也能注意毒品危害嚴重性，千萬勿因好奇碰觸毒品，造成終生身心健康危害。

陳光復表示，毒品危害身心甚鉅，不僅影響個人健康，吸食毒品衍生偷竊、搶劫、暴力、槍枝犯罪等治安問題，對社會造成危害，呼籲大眾一起反毒、拒毒，共同打造無毒家園，給孩子更美好未來，允諾與警局研究對於查獲毒品，將提高獎勵，以全面阻絕毒品。

澎湖地檢署「陽光、沙灘、海浪、仙人掌-澎湖什麼都行，就是毒品不行」反毒宣導影片，介紹新興毒品的各項偽裝，請民眾提高警覺，避免誤觸毒品傷害身心，並製作宣導立牌，放置民宿及旅館，提醒遊客及民宿工作人員，如發現毒品犯罪，及時提出檢舉，建構綿密反毒網絡。

澎湖縣 反毒

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