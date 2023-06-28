左營建案釀捷運安全疑慮 高市府：專業把關安全無虞

高雄市左營區1處新建大樓，被質疑與捷運潛盾隧道距離接近，恐影響隧道安全；市府捷運局今天澄清強調，隧道經由專業把關安全無虞，相關監測持續進行中，民眾可放心。

臉書（Facebook）粉專「Care高雄」今天發文指出，據市府公布的「高雄市市4及灣市2市場用地BOT案」的可行性評估計畫總結報告書中發現，左營區有1處新建大樓案與捷運隧道距離接近。

「Care高雄」表示，報告書中出現「建案距潛盾隧道轉彎段最短距離約5.3公尺，因隧道線形與工程行為及地質因素，連續壁外側施作無筋預壘樁作為保護措施，仍於連續壁施工造成隧道較大變形」等語，令人憂心影響隧道安全。

高雄市政府捷運局今天發布新聞稿澄清強調，各項禁限建案皆按「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」規定辦理，除程序審查，也會透過國內各大工程學會、土木技師公會等進行專業實質把關。

捷運局表示，目前隧道變形量均在安全容許範圍內，設施安全無虞，相關監測仍持續進行中，民眾可放心。

捷運局指出，建案施工期間，即進行隧道監測作業，如監測資料判別顯示捷運隧道有可能在後續施工產生設施安全的疑慮，為確保捷運設施安全，即依「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」規定通知建商停工。

此外，也會要求建商應進行保護措施、提出安全評估及緊急應變計畫等處置措施，經國內各大工程學會、土木技師公會等專業機構審查同意後才能復工，過程專業嚴謹。

捷運局表示，此案會依據「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」規定執行；建商也提出相關安全評估及應變計畫，經高雄市土木技師公會審查通過於今年2月16日同意復工，目前相關監測仍持續進行中，相關數據均在安全容許範圍內。