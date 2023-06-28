澎湖湖西生態園區種南非樹紫藤 期待浪漫紫色廊道

澎湖湖西生態園區最近完成荸薺的復育種植後，今天又在園區種下南非樹紫藤，期盼未來園區更具生態多樣化，提供一處優雅而寧靜的休憩環境。

澎湖湖西鄉公所推動環境保育與永續發展，繼最近完成復育荸薺作物外，今天更在湖西生態園區進行植樹活動，湖西鄉長陳振中、尖山電廠長歐致誠等人與湖西幼兒園小朋友們合力種植南非樹紫藤，共同見證園區綠意盎然景象。

陳振中表示，植樹活動是湖西鄉持續推動環境保育與永續發展的重要施政之一。今天選在生態園區內種植26株各3公尺高的南非樹紫藤，不僅增添園區的景觀魅力，還能吸引更多的鳥類和昆蟲，豐富生態系統，未來提供居民和遊客一處優雅而寧靜的環境。

澎湖湖西鄉公所表示，樹紫藤是南非的國寶樹，分布於非洲南部草原，以其優美的姿態和繽紛的花朵而聞名，每年3至5月間開花，綻放的花海具有芳香氣息，將為湖西生態園區帶來更多色彩與生氣。