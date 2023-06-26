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年逾60仍烈日揮汗 只為高雄這座美麗城市

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導
高雄市長陳其邁上午出席市府績優基層人員頒獎典禮，表揚各單位評選出的50位優秀人員。記者楊適群／攝影
高雄市長陳其邁上午出席市府績優基層人員頒獎典禮，表揚各單位評選出的50位優秀人員。記者楊適群／攝影

今天上午高市府舉行績優基層人員頒獎典禮，市長陳其邁親自主持表揚50位獲獎人員。其中在稅捐稽徵處的臨時人員向頤庭女士，懷孕臨盆前夕仍堅守崗位認真承辦業務；而年逾60歲的環保局清潔隊員王秀華、張愛群、陳豐盛則在烈日下揮汗打掃，目的只為維護高雄這美麗的市容與景觀，敬業精神令人感佩。

高市府行國處表示，今年評選出的50位獲獎人員，每位都是單位裡表現傑出的人員。其中在工務局養工處任職的蔡豐雄先生，30多年來管理維護公園及行道樹綠美化工作，無論颱風、水災需排除倒塌路樹，或跨年大型活動會場的道路綠帶環境整理，始終可見他忙碌身影。

此外，在工務局服務的范金鳳女士，細心追蹤民眾陳情案件並管理考核；梓官區衛生所協辦證明書核發的吳依玲女士，40 年來秉持耐心與熱忱協助市民需求。而行動不便的趙國寶先生，更承擔起學校校園設備修繕等繁雜工作，都克盡職守地默默付出。

其他例如在汙水處理廠負責營運督導的水利局陳正順先生，或是在動物園管理中心負責水電工程的觀光局古承諒先生，都是憑著專業技術，為高雄付出己力。

而衛生局臨時人員陳致維先生，提供自殺風險或精神疾病患者免費心理諮商；水利局莊璧全女士負責辦理汙水工程督導，任務繁重。

高雄市長陳其邁會中感謝奉獻青春歲月的基層人員，也以「人在公門好修行」與公務單位基層底力共勉，一同為高雄未來持續邁進。

年逾60歲的環保局清潔隊員蔡豐雄，為維護高雄市容仍烈日揮汗不遺餘力。記者楊適群／攝影
年逾60歲的環保局清潔隊員蔡豐雄，為維護高雄市容仍烈日揮汗不遺餘力。記者楊適群／攝影
環保局清潔隊員王秀華，年逾60歲的她仍為維護高雄市容整潔默默付出己力。記者楊適群／攝影
環保局清潔隊員王秀華，年逾60歲的她仍為維護高雄市容整潔默默付出己力。記者楊適群／攝影
在工務局服務的范金鳳女士，因細心追蹤民眾陳情案件並管理考核，榮獲今年高市府績優人員殊榮。記者楊適群／攝影
在工務局服務的范金鳳女士，因細心追蹤民眾陳情案件並管理考核，榮獲今年高市府績優人員殊榮。記者楊適群／攝影

陳其邁

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