年逾60仍烈日揮汗 只為高雄這座美麗城市

今天上午高市府舉行績優基層人員頒獎典禮，市長陳其邁親自主持表揚50位獲獎人員。其中在稅捐稽徵處的臨時人員向頤庭女士，懷孕臨盆前夕仍堅守崗位認真承辦業務；而年逾60歲的環保局清潔隊員王秀華、張愛群、陳豐盛則在烈日下揮汗打掃，目的只為維護高雄這美麗的市容與景觀，敬業精神令人感佩。

高市府行國處表示，今年評選出的50位獲獎人員，每位都是單位裡表現傑出的人員。其中在工務局養工處任職的蔡豐雄先生，30多年來管理維護公園及行道樹綠美化工作，無論颱風、水災需排除倒塌路樹，或跨年大型活動會場的道路綠帶環境整理，始終可見他忙碌身影。

此外，在工務局服務的范金鳳女士，細心追蹤民眾陳情案件並管理考核；梓官區衛生所協辦證明書核發的吳依玲女士，40 年來秉持耐心與熱忱協助市民需求。而行動不便的趙國寶先生，更承擔起學校校園設備修繕等繁雜工作，都克盡職守地默默付出。

其他例如在汙水處理廠負責營運督導的水利局陳正順先生，或是在動物園管理中心負責水電工程的觀光局古承諒先生，都是憑著專業技術，為高雄付出己力。

而衛生局臨時人員陳致維先生，提供自殺風險或精神疾病患者免費心理諮商；水利局莊璧全女士負責辦理汙水工程督導，任務繁重。