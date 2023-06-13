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高雄雨後天晴菜價未漲 梓官菜農憂變天勤採收

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
就怕大雨襲來，高雄梓官蔬菜專區的菜農，下午也在田裡忙著採收。記者古和純／攝影
就怕大雨襲來，高雄梓官蔬菜專區的菜農，下午也在田裡忙著採收。記者古和純／攝影

低壓鋒面昨天帶來南部豪大雨，尤其是高雄梓官蔬菜專區日雨量破兩百，讓菜農一早就忙著趕赴田裡採收，雖氣象預報今天梅雨滯留鋒影響南部，但高雄雨過天晴，並無強降雨發生，讓菜農喘了一大口，雨會停就好，梓官區農會主任劉振華表示，日採收入庫量仍維持5公噸，目前菜價暫無影響。

大雨直直落，消費者關心蔬菜價格是否產生波動，梓官區農會供銷部主任劉振華表示，葉菜類今天採收入庫約4至5公噸，與往常並無增減，目前菜價持平，並無上漲趨勢。

記者直擊高雄梓官蔬菜專區，下午仍有菜農夫婦正辛勤採收空心菜，菜農指出，南部夏季氣溫較熱，蔬菜產量不如中部西螺等地豐收，加上日前久旱無雨，市場拍賣菜價少得可憐，如今雖天降甘霖，但就怕極端氣候帶來不尋常雨量，造成土壤泥濘，雖即時搶收蔬菜，但土壤無法立即復耕。

「昨天這整片田都是水。」菜農表示，大雨過後，如果氣候立即變得炎熱，難保辛苦種植的菜會爛掉，前功盡棄，他和妻子兩人在偌大的田中央，兩人併肩四隻手忙著拔菜清乾淨根部的土，在將一把把的空心菜裝入籃中。

梓官菜農表示，秋冬菠菜、芹菜產量較多，而夏天則是以空心菜、白菜、油菜、青江菜為主。「天氣太好，也不好;天氣太差，也不好！」菜農無奈的指出，天氣好的時候，各地蔬菜收成過多，菜價自然不會太好，但天氣不好，產量減少菜價上揚，也難保自己的菜田能逃過大雨水傷。

「空心菜從種植到收成需要20天。」菜農指出，近來極端氣候會嚴重影響蔬菜的生長期，雖短期作物都有機會能復耕，菜價波動只會是一時起伏，但這對靠天吃飯的菜農來說，難以預估的氣候變化有時豪大雨一下來得措手不及，恐怕心血盡失相當苦惱。

高雄梓官菜農夫婦正採收空心菜。記者古和純／攝影
高雄梓官菜農夫婦正採收空心菜。記者古和純／攝影
高雄梓官菜農正採收空心菜。記者古和純／攝影
高雄梓官菜農正採收空心菜。記者古和純／攝影
高雄梓官菜農正採收空心菜。記者古和純／攝影
高雄梓官菜農正採收空心菜。記者古和純／攝影

菜價 雨量

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