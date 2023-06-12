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高雄駁二特區公園停車場 692格機車位開放

中央社／ 高雄12日電

因應民眾旅遊停車需求持續增加，高雄市交通局進行駁二藝術特區旁公園停車場機車格位重新配置，並於今天正式啟用，共增加441席機車格，總數達692席。

交通局表示，公園停車場緊鄰駁二藝術特區大勇倉庫群，為當地景點重要公共停車場，加上藝術特區持續推出各類展演活動，機車停車需求持續增加，有必要檢討調整該場停車格位配置。

擴建後，機車格由原來251席增加441席，總數達692席。此外，大型車區破損鋪面同步進行整修，提供乘客安全、舒適上、下車環境。

交通局停車管理中心表示，公園機車停車場12日開放停車，為落實使用者付費，並避免長期占用及停放無牌車、廢棄車、廣告車，影響民眾停車權益，同日起納入機車停車收費（每次新台幣15元）管理。

另外，停車場周邊道路(大義街、必信街與新化街等路段)共89席機車格，同步今天起納入機車停車收費（每次15元）管理。

駁二特區每逢假日人潮眾多，周邊有多條捷運、輕軌、及公車路線；交通局已推出MeNGo月票399方案，適用範圍包括高雄市捷運、公車、輕軌、渡輪、YouBike前30分鐘無限次使用；為免民眾尋找車位之苦，建議可多加利用月票方案搭乘大眾運輸前往。

停車場 駁二

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