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「山胞」修憲正名為「原住民」 前國大揭當年名稱3選一秘辛

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
「原住民族權利入憲到實踐特展巡迴展」今天在屏東縣獅子鄉文物館開展，曾任正名運動總指揮的原民會主委夷將．拔路兒，現場導覽回顧當年的抗爭歷史。記者潘欣中／攝影
「原住民族權利入憲到實踐特展巡迴展」今天在屏東縣獅子鄉文物館開展，曾任正名運動總指揮的原民會主委夷將．拔路兒，現場導覽回顧當年的抗爭歷史。記者潘欣中／攝影

權利不會從天上掉下來！「原住民族權利入憲到實踐特展巡迴展」列車昨天駛至屏東縣獅子鄉，重現原運人士從正名、入憲到持續實踐、爭取權益路上的艱辛血淚史，曾任正名運動總指揮的原民會主委夷將．拔路兒等原運前輩，現身回顧當年的抗爭歷史和導覽，前國代江吉明分享當年俢憲提原住民、先住民和早住民3個名稱版本，先和早也有支持聲，他「拚了老命」用原住民。

夷將．拔路兒說，身為台灣這塊美麗土地原本的主人，然而，400年來卻被不同的政權賦予不同的名稱，滿清政府稱「蕃」、日治時代稱「高砂」、國民政府接收台灣後稱「山胞」；直到1984年，由一群原住民知識份子開始，推動原住民族權利及正名運動，經過10年的努力，終於在1994年8月1日正名為「原住民」，1997年第4次修憲時，進一步將具有集體權屬性的「原住民族」入憲。

他說，原住民族長期以來遭受汙名化稱呼，1984年台灣原住民族權利促進會成立，民進黨在當年將原住民正名納入憲改議題，歷經近40個年頭的努力之下，終於讓原住民族恢復台灣主人的地位與尊嚴，為紀念這段歷史，行政院2005年把每年的8月1日訂為原住民族日，原住民族日不只對原住民族來說很重要；對於國家整體歷史正義的發展，也具跨時代的重大意義。

時任國代的江吉明分享時回憶， 當年不惜退黨爭取歧視性的山胞名稱正名修憲，執政黨在修憲時提了3個版本名稱，各有支持聲音，他認為先住民和早住民不如原住民傳神且實際，拚了老命主張用原住民，最後也如願，這是他一生最光榮的時刻；夷將．拔路兒驚訝說，他完全不知道這段修憲秘辛，感謝江吉明的堅持，正名運動這條路艱辛又漫長，靠得是不分黨派的努力。

該特展在獅子鄉文物館展示9月30日。獅子鄉公所說，特展內容包括原住民族權利運動的發跡、原住民族集體走上街頭及進入國會殿堂時期的歷程，透過影音和圖片文字回顧爭取權益過程，並設置原住民族權利宣言牆；另公所收集並展示屏東排灣族人林明德當年為捍衛原民權益所發行的南島時報，代表在地實踐原住民族權利的成果，讓部落族人更有共鳴。

「原住民族權利入憲到實踐特展巡迴展」今天在屏東縣獅子鄉文物館開展，曾任正名運動總指揮的原民會主委夷將．拔路兒，說明當年原權會會旗圖案的象徵意義。記者潘欣中／攝影
「原住民族權利入憲到實踐特展巡迴展」今天在屏東縣獅子鄉文物館開展，曾任正名運動總指揮的原民會主委夷將．拔路兒，說明當年原權會會旗圖案的象徵意義。記者潘欣中／攝影
「原住民族權利入憲到實踐特展巡迴展」今天在屏東縣獅子鄉文物館開展，曾任正名運動總指揮的原民會主委夷將．拔路兒，現場導覽回顧當年的抗爭歷史。記者潘欣中／攝影
「原住民族權利入憲到實踐特展巡迴展」今天在屏東縣獅子鄉文物館開展，曾任正名運動總指揮的原民會主委夷將．拔路兒，現場導覽回顧當年的抗爭歷史。記者潘欣中／攝影
「原住民族權利入憲到實踐特展巡迴展」今天在屏東縣獅子鄉文物館開展，曾任正名運動總指揮的原民會主委夷將．拔路兒，現場導覽回顧當年的抗爭歷史。記者潘欣中／攝影
「原住民族權利入憲到實踐特展巡迴展」今天在屏東縣獅子鄉文物館開展，曾任正名運動總指揮的原民會主委夷將．拔路兒，現場導覽回顧當年的抗爭歷史。記者潘欣中／攝影

原住民 修憲 屏東縣 民進黨

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