「山胞」修憲正名為「原住民」 前國大揭當年名稱3選一秘辛

權利不會從天上掉下來！「原住民族權利入憲到實踐特展巡迴展」列車昨天駛至屏東縣獅子鄉，重現原運人士從正名、入憲到持續實踐、爭取權益路上的艱辛血淚史，曾任正名運動總指揮的原民會主委夷將．拔路兒等原運前輩，現身回顧當年的抗爭歷史和導覽，前國代江吉明分享當年俢憲提原住民、先住民和早住民3個名稱版本，先和早也有支持聲，他「拚了老命」用原住民。

夷將．拔路兒說，身為台灣這塊美麗土地原本的主人，然而，400年來卻被不同的政權賦予不同的名稱，滿清政府稱「蕃」、日治時代稱「高砂」、國民政府接收台灣後稱「山胞」；直到1984年，由一群原住民知識份子開始，推動原住民族權利及正名運動，經過10年的努力，終於在1994年8月1日正名為「原住民」，1997年第4次修憲時，進一步將具有集體權屬性的「原住民族」入憲。

他說，原住民族長期以來遭受汙名化稱呼，1984年台灣原住民族權利促進會成立，民進黨在當年將原住民正名納入憲改議題，歷經近40個年頭的努力之下，終於讓原住民族恢復台灣主人的地位與尊嚴，為紀念這段歷史，行政院2005年把每年的8月1日訂為原住民族日，原住民族日不只對原住民族來說很重要；對於國家整體歷史正義的發展，也具跨時代的重大意義。

時任國代的江吉明分享時回憶， 當年不惜退黨爭取歧視性的山胞名稱正名修憲，執政黨在修憲時提了3個版本名稱，各有支持聲音，他認為先住民和早住民不如原住民傳神且實際，拚了老命主張用原住民，最後也如願，這是他一生最光榮的時刻；夷將．拔路兒驚訝說，他完全不知道這段修憲秘辛，感謝江吉明的堅持，正名運動這條路艱辛又漫長，靠得是不分黨派的努力。