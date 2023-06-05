高市輕軌施工交管 憲政、大順路口明起禁止左轉

因應輕軌施工區域工程進度，高市捷運工程局今宣布，自明天6月6日上午9時起至7月20日，憲政路、大順路交叉口進行交通改道作業，提醒駕駛人行經施工路段，依循交管布設導引及指示牌面減速慢行，以免影響行車安全與動線。

捷運工程局表示，「高雄環狀輕軌捷運建設（第二階段）統包工程」憲政路、大順路口分二階段施工，為維護施工區域行車順暢，第一階段施工期間，大順路維持雙向各二線車道通行。但憲政路因施工需求，縮減為一線混合車道，施工路段車速限制30公里。

為確保用路人安全及施工品質，憲政路、大順路交維改道路口縮減，路口禁止左轉，建議用路人提前改道。施工期間，捷運局將於路口增派義交引導車流，呼籲用路人行經施工區域遵照改道後標誌、標線行使，減速慢行，確保行車安全。