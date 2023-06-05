高雄水情燈號何時轉？ 陳其邁：僅一步距離

高雄市區昨晚下起大雨，部分地區傳出積淹水，高市水情中心為此三級開設，但降雨是否有助水情燈號轉變？高雄市長陳其邁今早表示，觀察這周下雨狀況，像上周雨下得多，但降雨面積小，且多下在市區，對水源幫助不大，目前高市水情燈號調整僅一步 距離，希望6月雨能多下在集水區，就能調整燈號。

針對降雨情形，高市水利局長蔡長展上午說，昨晚因熱對流而有強降雨，雨是降在平地，約從9點30分起下到10點55分，雨量約達77毫米，超過市區排水標準的容許度，而造成瞬間短暫積水，但11點左右就退，未造成災情，僅部分慢車道有積淹水，但這波降雨與山區降雨土地吸附量較沒有關係。

他指供應大高雄用水的高屏溪川流量，雖因幾天前山區下了一些雨，川流量提升至到30cms（立方公尺／每秒）以上，水情已趨於穩定。

市長陳其邁則說，五、六月是梅雨季，觀察下雨狀況，上周雨雖下得多，但面積小，且都多下在市區，對水源幫助不大。目前山區川流量至昨天已到達60多cms，今天約31cms左右，高雄離水情燈號調整僅一步距離，希望6月雨能多下在集水區，就能調整燈號

陳其邁表示，高雄4、5月已順利度過，目前要思考的是，如何因應未來乾旱，確保明年用水供水無虞，會請水利局討論，包括地下水補注部等計畫，汛期過後可望於9月就能開始執行。