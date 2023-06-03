馬祖燕鷗實境秀 親鳥拋棄「蛋蛋的哀傷」受憐惜

台北市野鳥學會今天說，馬祖燕鷗直播實境秀受歡迎，雖部分棄蛋受憐惜，但極度瀕危的黑嘴端鳳頭燕鷗親鳥邊孵蛋邊「吵架」、保護鳥蛋畫面溫馨又療癒，令人期待鳥寶寶順利出生。

野鳥學會表示，與連江縣府、海洋委員會海洋保育署、海巡署合作保護馬祖燕鷗棲地，建立完善監測小屋、電力、網路及即時影像系統，5月26日開放網路直播，民眾不必到馬祖，就可關心燕鷗復育過程。

野鳥學會理事長李昭賢今天告訴中央社記者，由於直播畫面畫質清晰，且24小時不間斷放送，許多關心生態保育的網友，時刻盯著畫面，關心這陣子燕鷗孵蛋時，牠們喧嘩又療癒的畫面。

李昭賢說，開播不久後，觀眾發現受矚目的黑嘴端鳳頭燕鷗旁有1顆棄蛋，不知是「神話之鳥」的其他燕鷗的蛋，觀察好幾天都沒看到親鳥來孵。

鳥會依線索，特別剪輯1段「蛋蛋哀傷的故事」影片，回溯5月27日這顆蛋成為棄蛋的過程，在一群燕鷗的爭執中，鳥蛋被滾來滾去移位，最終成為鳥爸爸、鳥媽媽遺棄的蛋，展現大自然殘酷的現實。

李昭賢說，今天透過鏡頭觀察，這顆棄蛋似乎遭群鳥擠壓或踩破。其實還有好多顆鳥蛋滾在下坡處堆疊，可能也是棄蛋，必須移動鏡頭才看得到。

李昭賢說，「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗是一級保育野生動物，也是國際自然保護聯盟認列受威脅等級最高的極危物種，全世界僅剩約150隻，每年約10隻左右到馬祖繁殖，觀察已至少有5隻回到馬祖配對孵蛋。

記者實際透過直播觀察，位於鏡頭主要位置的1對黑嘴端鳳頭燕鷗，今天持續孵蛋，還順著海風的方向變化身體位置，但都緊緊守候著自己的蛋，展現親鳥的偉大，甚至都沒有換班孵蛋。

上午6時21分許，另一隻黑嘴端鳳頭燕鷗飛回，孵蛋的親鳥還以翅膀護巢，嚴防鳥蛋被踩破。這時，3隻黑嘴端鳳頭燕鷗不斷與其他的燕鷗相互「鬥嘴」，16分鐘後，這隻黑嘴端鳳頭燕鷗又飛離，剩下一對「神話之鳥」持續孵蛋。

有網友形容，燕鷗邊孵蛋邊東家長、西家短，感覺好忙。牠們彼此間以鳥喙相互交談，畫面中吵雜的聲音被形容吵架，海選出「吵架王」的凶勁；網友也關心「大家住這麼近，有沒有機會不小心推給鄰居孵」，相當有趣。

野鳥學會說，每年3月開始，搬運數百公斤的器材上馬祖鐵尖島維護棲地，在高度鹽分、海風的惡劣環境下，架設通訊及高畫質即時影像系統，擺放假鳥、播放鳥音，吸引燕鷗到特定地點繁殖下一代，提供棲地盛大派對，不想再失去任何1隻燕鷗。