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228雄中自衛隊翁昭福 遲了76年獲頒榮譽畢業證書

中央社／ 高雄2日電

已故雄中自衛隊成員翁昭福，因228事件中斷雄中學業，始終未能領到畢業證書成遺憾。雄中校長莊福泰今天頒發榮譽畢業證書，由翁昭福女兒代領這遲到76年的畢業證書。

高雄中學今天畢業典禮上出現令人感動的一幕，莊福泰頒發榮譽畢業證書給已故雄中自衛隊成員、前高雄縣議員翁昭福，並由女兒翁安利代領。

根據長年蒐集雄中自衛隊相關資料的前高雄市客委會主委陳志勇整理史料，翁昭福1931年出生於甲仙，家境富裕，1946年考上當時的省立高雄第一中學。

1947年228事件爆發後，高雄地區4所高中職校自行組織自衛隊，將許多避難民眾安置在雄中校園，而翁昭福正是當時自衛隊一員，直到1947年3月6日壽山要塞司令彭孟緝下令軍隊砲擊雄中，雄中自衛隊宣布解散撤離。

當晚翁昭福原本想搭火車回甲仙老家避難，但軍隊已開到火車站並開槍，造成死傷慘重，士兵為了清理現場確認屍體，還拿刺刀刺屍體，翁昭福趴在一具屍體下裝死，但仍被刺刀刺傷，直到深夜才趁四下無人、滿身是血逃跑回家。

後來翁昭福在祖父安排下偷渡到日本，翁家散盡家財求得翁昭福平安。後來翁昭福才從日本回到台灣，還曾擔任高雄縣議會議員。

高雄中學今天發布新聞稿表示，1947年4月雄中曾把四散的學生找回來復學，但翁昭福因逃亡中斷在雄中的學業，雖然後來在日本繼續讀大學，但直到終老都沒領到雄中的畢業證書，成為人生遺憾。

雄中校方了解翁昭福的歷史，決定在112級畢業典禮上，頒發榮譽畢業證書，表彰他為雄中自由民主學風的堅持和維護人民生命的大愛，雖然是一張遲到了76年的畢業證書，但卻也是對歷史的一種反思與回顧。

畢業證書 自衛隊 日本

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