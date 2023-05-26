高雄林皇宮遭爆料環境髒亂又欠薪 市府稽查不符衛生標準
高雄知名婚宴會館「THE林皇宮」，近日傳出拖欠員工薪資，還有員工向媒體爆料餐廳餐廳的環境髒亂，有蟑螂老鼠橫行。高雄市衛生局今天前往稽查，發現該餐廳有食品未離地放置及未覆蓋等缺失，不符合食品良好衛生規範準則，已要求限期善；勞工局說，已派員進行勞檢，若違法事實明確，將依法裁處。
THE林皇宮是台灣婚宴龍頭「林園婚旅集團」2017年進軍高雄所打造，土地年租金就高達3500萬元，豪華宴會廳、高檔buffet是一大噱頭，當年開幕，時任高雄市長的陳菊還親臨剪綵。
但近年來受到新冠疫情衝擊，高雄林皇宮業績下滑，主打的人均消費破千元的高檔buffet，今年4月初收攤，原本1樓的空間，一半改由自家經營的港式飲茶百匯進駐，吃到飽的收費僅原來的6成左右，另外一半空間則擺放了約100台的夾娃娃機。
近日有媒體接獲爆料，指稱高雄林皇宮積欠員工薪資，餐廳的環境髒亂，有蟑螂老鼠橫行。高雄市衛生局及勞工局今天分頭前往餐廳調查。
衛生局說，經現場勘查，高雄林皇宮有食品未離地放置及未覆蓋、分裝後之調味料未標示日期、部分器具破損、員工私人物品未專區放置、天花板髒污破損、地板應加強清潔等缺失，不符食品良好衛生規範準則。
衛生局表示，高雄林皇宮在營業場所病媒防治方面，作業場所佈放多處捕鼠用具；該餐廳有病媒防治業者合約，每月施作一次，最近一次施作日期為5月3日。衛生局現場依違反食品安全衛生管理法第8條第1項限期改善；屆期複查未改善者，將依同法規定處新臺幣6萬元以上罰鍰。
勞工局勞動條件科長陳俊源說，勞工局今天針對這次員工反映違反勞動基準法部分，已派員進行勞動檢查，並依行政程序辦理中，若違法事實明確，將依法裁處。
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