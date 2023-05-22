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農牧地長豪宅立委連環爆 高市府：依法開罰限期改善

聯合報／ 記者王慧瑛古和純／高雄即時報導
民眾黨立委陳琬惠緊盯高雄農牧用地上違法蓋豪宅議題，也追蹤拆除進度。本報資料照片
民眾黨立委陳琬惠緊盯高雄農牧用地上違法蓋豪宅議題，也追蹤拆除進度。本報資料照片

民眾黨立委陳琬惠緊盯高雄農牧用地上違法蓋豪宅議題，她追蹤拆除進度，表示日前踢爆的綠營友好人士陳啟昱、李壯展、林鶴堯等人違法豪宅拆半套，緊鄰的已故媒體大亨林崑海家族莊園涉嫌侵佔國有地，要求市府拿出作為。對此高雄市政府表示，市府對任何人標準都一樣，有關農地違規使用部分，市府均依法開罰、限期改善，如未改善就依法拆除。

陳琬惠上月指控台鹽前董事長陳啟昱涉嫌違法在高雄旗山千坪農牧地上蓋豪宅，陳啟昱隨即宣布退出民進黨，不再參與政治，高雄市政府開罰10萬，陳啟昱也允諾2至3周內自行拆除。陳啟昱違法農舍附近，還有民進黨全國黨代表李壯展、高雄市政府前市政顧問林鶴堯的違法房舍，李、林當時也主動聯繫高雄市農業局，表示願意自行拆除違規使用部分。

陳琬惠今天再度開記者會追蹤拆除進度，她說，一個多月過去了，再度南下勘查，發現陳啟昱只拆大門及右側建物，李壯展豪宅雖有工人持續拆，只拆完大門，林鶴堯只拆了屋頂。

對此高雄市農業局回應，針對立委先前舉報的3件農地違規使用案，經瞭解當事人均已在陸續進行拆除作業，本周會拆除完畢，回歸農業使用，農業局強調如未完成市府將強制拆除。市府表示，屋主反映期間有遇到缺工等因素，多少影響拆除進度。

農業局也說，陳琬惠今天舉報的旗甲段586地號農地違規使用，農業局之前已一併查處，改善期限到5月27日，屆期未進行改善，市府將強制拆除。

「市長重申任何人標準都一樣，沒有差別待遇！」市府表示，有關農地違規使用部分，市府均依法開罰、限期改善，如未改善的話就依法拆除。

陳啟昱 高雄市 陳琬惠

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