中華醫大教授鄭博真贈偏鄉幼兒園社福機構創作繪本

中華醫事科大幼保系教授鄭博真贈送原創繪本給澎湖等8個縣市偏鄉地區15所幼兒園和社福機構，期許自己創作記錄在地故事的繪本能「帶動學童喜歡閱讀及養成閱讀習慣，深耕文化傳承與本土情懷」。

鄭博真連兩年歲末扮耶誕老公公，與童心文創合辦「說故事送繪本」回饋活動，走訪偏鄉為孩子們說故事。校方表示，這次贈送的繪本是他今年出版著作，有「台灣水果有學問」系列5本、動物保育系列2本、性別平等系列2本及《最特別的禮物》共10款作品。

另他的插畫家朋友葉曼玲、林瑋薇共襄盛舉，加送《小棉花》及《奶奶的秘密樂園》2款繪本作品，總計贈送12款152冊。

鄭博真表示，台灣水果有學問系列繪本主角包括燕巢芭樂、麻豆文旦、旗山香蕉、關廟鳳梨和林邊蓮霧等5種水果繪本，讓從孩子喜愛的水果開啟統整性跨領域學習。動物保育系列有《回家吧！小虎鯨安安》記錄台灣小虎鯨擱淺救援的真實故事；《再見啦！小黑熊妹仔》記錄台灣黑熊照養野放的真實故事。

性別平等系列有《我的爸爸是白衣天使》、《我的媽媽是公車司機》，主要在教育學童從小建立職業性別平等的觀念。《最特別的禮物》則是透過認識動物的特徵，協助學童建立自我認同。

校方表示，鄭博真把寫書當作大學教師回饋社會的方式，近年致力繪本創作，期許學童藉由簡潔淺顯的文字和色彩豐富的插圖，提升閱讀興趣，理解書中所傳達的主題和知識，進而陶養語文及美學素養。他課餘到偏鄉小學和社福機構，為幼童說故事並贈送繪本。部份離島及中北部、東部縣市，則郵寄方式趕在年底前贈送。