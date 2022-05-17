為琉球海洋驛站注入活力 大仁科大加入認養行列
海洋委員會海巡署去年6月在全台建置12處海洋驛站，其中屏東縣「琉球海洋驛站」是全台唯一離島海洋驛站，位於有「海龜故鄉」美稱的島上，以海龜為特色的主題展館，為升級驛站功能，海巡署南部分署昨與大仁科技大學簽訂認養契約，盼加入青年學子的創意及活力，成為推廣海洋保育與海域遊憩安全議題的宣導展示與教育基地。
海洋委員會配合行政院「向海致敬」政策，鼓勵國人「知海」（知道海洋）、「近海」（親近海洋）及「進海」（進入海洋），各海洋驛站外觀及展示內容均參考在地特性，並結合海洋保育署、國家海洋研究院，設置海洋文化、科研、保育、治安、反毒、防溺等展示及宣教內容，並設置休憩區、無障礙廁所、飲水機、沖洗等便民設施。
大仁科技大學近幾年積極推動小琉球在地環境教育，配合屏東縣政府「刺網實名制」、「潛海戰將 環保艦隊」及「海洋汙染演練」等海洋保育工作推廣與執行；校方表示，這次認養琉球海洋驛站，除協助團體導覽工作外，同時強化空間及陳列設備維護，提供舒適、寬敞的環境迎接民眾，除歡迎學校進行戶外教學，未來將舉辦更多元化海洋教育展覽相關活動，期盼推動全民海洋教育，向海學習發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言