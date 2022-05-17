為琉球海洋驛站注入活力 大仁科大加入認養行列

海洋委員會海巡署去年6月在全台建置12處海洋驛站，其中屏東縣「琉球海洋驛站」是全台唯一離島海洋驛站，位於有「海龜故鄉」美稱的島上，以海龜為特色的主題展館，為升級驛站功能，海巡署南部分署昨與大仁科技大學簽訂認養契約，盼加入青年學子的創意及活力，成為推廣海洋保育與海域遊憩安全議題的宣導展示與教育基地。

海洋委員會配合行政院「向海致敬」政策，鼓勵國人「知海」（知道海洋）、「近海」（親近海洋）及「進海」（進入海洋），各海洋驛站外觀及展示內容均參考在地特性，並結合海洋保育署、國家海洋研究院，設置海洋文化、科研、保育、治安、反毒、防溺等展示及宣教內容，並設置休憩區、無障礙廁所、飲水機、沖洗等便民設施。